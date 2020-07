Secretul căsniciei Nicoletei Voica. Cine este bărbatul care a convins-o să se mărite la 62 de ani

Artista Nicoleta Voica s-a măritat de curând, pentru a patra oară, cu un bărbat mai tânăr cu 16 ani decât ea, care i-a demonstrat că iubirea există, iar vârsta este doar un număr. Cântăreața în vârsta de 62 de ani a dezvăluit care este secretul ei pentru a avea o relație fericită și de durată.

Nicoleta Voica și Alin Bagiu s-au căsătorit pe 20 iunie, spulberând criteriile legate de vârstă, întrucât bărbatul este cu 16 ani mai tânăr decât artista. Cei doi au făcut legământul la Primăria din Timișoara, iar dacă Nicoleta a spus „Da“ cu fermitate, mirele s-a emoționat mai ceva ca un copil și a spus un „Da“ mai mult printre dinți, stârnind hohote de râs în jurul lui. În încercarea de a-l detensiona, femeia i-a dat doi pupici, pe care i-a „șters“ ulterior de pe buzele devenite roșii ale bărbatului.

Solista declara încă din luna aprilie a anului 2019 că are planuri serioase în ceea ce îl privește pe noul ei partener, Alin Bagiu, cu care s-a și logodit după sărbătorile de iarnă.

La marele eveniment organizat luna aceasta le-au fost alături rudele și prietenii, în faţa cărora doamna muzicii bănăţene a arătat splendid. Aceasta a optat pentru o rochiță lejeră, de vară, de culoare bleo, la care a accesorizat bijuterii şi o poşetuţă.

„Am promis că voi anunţa când mă voi căsători, am anunţat pentru că m-am simţit datoare. A fost special, am fost doar noi doi şi familia. La început ne-am gândit să nu vină nimeni, dar până la urmă au anunţat câţiva prieteni, dar acasă am fost strict familia. Le mulţumesc celor care ne-au felicitat. Pur şi simplu a venit momentul. Noi ne ştim de 30 de ani, nici nu ne vine să credem.

Noi am colaborat, am fost într-o asociaţie împreună, dar ne-am găsit atâtea puncte comune că nu se mai putea altfel. La un moment deschideam, gura şi spunea el ce voiam eu să spun. Eu eram convinsă că ceea ce îmi doresc nu o să mai vină în viaţa asta. Eu spuneam că cred în sufletul pereche, dar nu credeam că chiar există. Era apăsător să fiu singură, încercam să îmi umplu acest gol cu prietenii mei. E mult mai uşor în doi“, a declarat Nicoleta Voica la Antena Stars.