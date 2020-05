Ce spune Nicoleta Voica despre Fostul ei soț. ”Era colecționar de amante!”

Nicoleta Voica nu a avut o căsnicie fericită alături de cel de-al treilea soț al său, Gigi Nanu. Celebra cântăreață de muzică populară a declarat că acesta a dat iama printre prietenele artistei și chiar printre fanele ei.

Nicoleta Voica, declarații șocante despre Fostul ei soț. ”Era colecționar de amante!”

Nicoleta Voica credea că l-a găsit pe cel cu care își va petrece toată viața. Nu a fost deloc așa. Ultimului soț al Nicoletei Voica i-au căzut cu tronc fanele sau chiar prietenele bune ale acesteia.

„Eu am cunoscut trei, patru amante. Toate aveau un nume. Prima era Nasometru, că avea nasul mare, a doua era Canalista, că lucra la canal. Şi chiar mi-a cerut un autograf. Toate m-au admirat, până când mi-au luat barbatul!„, a spus Nicoleta Voica.

Nicoleta Voica a cunoscut amantele soțului

În plus, Nicoleta Voica a povestitcum s-a întâlnit cu una dintre amantele soţului său. Aceasta i-a spus să stea liniştită deoarece „între ei nu era nimic mai mult decât sex”. De asemenea, Nicoleta Voica a dezvăluit şi faptul că a văzut în cel de-al treilea soţ al său bărbatul lângă care va îmbătrâni. Astfel, dezamăgirea cântăreței de muzică populară a fost mai mare.

„Mi-am imaginat că omul cu care am fost o sa rămână cu mine toată viaţa. N-a funcţionat pentru că domnul se plictisea prea repede. Mă înşela, dar l-am iertat de fiecare dată. L-am şi prins de câteva ori, l-am iertat de atâtea ori, dar la ultima am zis că nu se mai poate”, a mai povestit Nicoleta Voica. Celebra cântăreață de muzică populară a trecut cu bine peste eșecul sentimental. Nicoleta Voica a divorţat în 2004 de cel de-al treilea soţ al ei, Gigi Nanu. Apreciata solistă are un băiat şi o fată din căsătoriile anterioare.