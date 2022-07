Secretul căsniciei dintre Victor Ciutacu și soția sa. Au împlinit 21 de ani de la nuntă

S-au cunoscut în timpul facultății. După examenul de licență, s-au cununat. A fost o ceremonie simplă, modestă. Nu au făcut nuntă la momentul respectiv, din cauza unor chestiuni de natură religioasă. Mai târziu, după ce în viața lor a apărut și un băiețel căruia i-au dat numele Vlad, au dat și marea petrecere. S-au împlinit 21 de ani de la nuntă. Iată care este secretul căsniciei dintre Victor Ciutacu și soția sa!

Deși majoritatea îl știu pe Victor Ciutacu de la România TV, realizatorul de televiziune a fost foarte discret când a venit vorba despre familia sa. Bărbatul în vârstă de 52 de ani și partenera lui de viață, Mana, sărbătoresc 21 de ani de căsnicie. Povestea lui Victor și Mana Ciutacu nu mai e un secret acum. Nunta nu a avut loc în baza unei cereri speciale în căsătorie.

A fost un lucru care a decurs natural între cei doi, potrivit relatărilor realizatorului de televiziune. Nu au avut parte de celebrele momente romantice la cererea în căsătorie. Victor și Mana Ciutacu au dus, în principiu, o viață regulamentală, în care amândoi au avut grijă să aibă un comportament „normal”. Să fie acesta secretul căsniciei lui Victor Ciutacu? Seamănă, în orice caz, cu secretul căsniciei Loredanei Groza.

Jurnalistul a susținut, în luna iunie, că în cadrul căsniciei sale nimeni nu a fost nici vedetă, nici finanțator. Amândoi partenerii și-au împărțit atribuțiile corespunzător, reușind astfel să fie o familie „normală”. Probabil că de aceea durează, a arătat Victor Ciutacu la acel moment.

De altfel, ce i-a unit foarte mult pe parcursul relației lor a fost Vlad. Băiatul a venit în viața celor doi părinți cu câțiva ani înainte de nuntă. El a fost primit cu brațele deschise de către amândoi adulții și a reprezentat mereu o bucurie în familie.

„Se întâmpla fix acum 21 de ani. Împreună cu (deja de 6 ani) doamna Ciutacu și cu tânărul (de 4 ani) Vlad, după niște drumuri chinuitoare București-Segarcea și retur, plus dureri atroce de burtă și policlinici în regim de urgență, ne-am prezentat regulamentar la Mănăstirea Plumbuita. Ca să ne luăm și în fața Domnului. Ceea ce am și făcut și, dacă tot veni vorba, bine am făcut.

După care ne-am deplasat în grup organizat pe malul unei ape stătătoare, în Sud, conform tradiției, ca să benchetuim până la ziuă, fără dar la plic, împreună cu vreo câteva mâini de prieteni. Majoritatea ne-au rămas relativ aproape până-n zilele războiului ruso-ucrainean. Nu e chiar ca și cum ar fi ziua noastră oficială, dar zău că mi-e tare drag de noi, Ciutacii”, a mărturisit jurnalistul Victor Ciutacu, potrivit okmagazine.ro.