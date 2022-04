Secretul bronzului permanent al lui Cătălin Botezatu. Trucul pe care îl are designerul

Nu este un secret pentru nimeni faptul că designerul Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai chipeși, prezentabili și galanți creatori de modă din România. Fostul jurat de la Bravo, ai stil! a dezvăluit, în exclusivitate pentru ego.ro, care este secretul siluetei sale impecabile și al bronzului său permanent.

Cătălin Botezatu este, de departe, cel mai cunoscut și controversat creator de modă român din lume. De-a lungul decadelor, fostul manechin a făcut furori în rândul reprezentantelor sexului frumos, punând pe jar inimile a sute de doamne și domnișoare.

Chiar și astăzi, trecut fiind de vârsta de 50 de ani, designerul arată impecabil și se menține veșnic tânăr, datorită unor tratamente și a unor creme de îngrijire corporală. Cătălin Botezatu mărturisește care este secretul bronzului uniform pe care-l afișează, indiferent de anotimp.

Designerul a dezvăluit pentru Revista Ego faptul că are grijă mereu să folosească produse de calitate și creme cu factor de protecție, pentru a-și proteja pielea.

„Eu am venit din Egipt, acolo unde am muncit, am fost la filmări. Arăt așa de bine datorită produselor de bronzat. Am pornit de la produse cu factor de protecție 50 și am ajuns la factor de protecție 30.

Gândește-te că te poți bronza cu produse de protecție 50. Chiar folosesc. Prietena mea Diana Baicu îmi trimite aceste produse cu factor de protecție mare, am chiar și un produs special, doar pentru nas.

E o chestie mică ca un stick, și nu se mai înroșește, se bronzează uniform, după cum vedeți. Deci fără produsele ei nu plec de ani de zile”, a declarat Cătălin Botezatu, exclusiv pentru ego.ro