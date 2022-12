Despărţire neaşteptată în showbiz. Vedetele din România care şi-au spus „Adio!” după 13 ani de relaţie

Despărțire neașteptată în showbiz-ul românesc! O actriță extrem de iubită a anunțat că s-a despărțit de tatăl fetițelor sale. Vestea i-a șocat pe fanii ei care nu se așteptau ca povestea lor de dragoste să ajungă la final. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate după 13 ani de relație. Iată despre cine este vorba! ,,Am încercat. E un cumul de întâmplări,”, a subliniat blondina.

Andreea Perju a anunțat că s-a despărțit de tatăl fetițelor sale. Fanii vedetei au rămas fără reacție atunci când au luat la cunoștință vestea.

Se pare că stresul acumulat la muncă și creșterea celor două fiice i-au afectat foarte mult căsnicia. Soții au încercat să își repare relația, dar actrița a mărturisit că nimic nu a funcționat, așa că cei doi au ales să meargă pe drumuri separate.

Andreea Perju este totuși fericită că a reușit să își cumpere casa mult visată, dar și pentru că fetițele sale au fost încântate să se mute. Actrița a povestit ce sacrificii a făcut pentru a achiziționa locuința dorită, iar acum se bucură în final de reușită.

„Viața mea, ca oricare altă viață e un cumul de întâmplări, trăiri, sentimente și dorințe. Pe unele le împărtășesc cu voi, pe altele le țin pentru mine și cei apropiați dar să revenim la dorințe.

Mereu am visat să am o casă. O casă a mea unde să mă simt acasă și, probabil, le-am transmis și fetițelor acest vis că dorințele lor au început să se îndrepte spre asta. N-o să mint, de ani de zile tot strâng, și strâng și iar strâng”, a mai mărturisit vedeta în urmă cu ceva timp.