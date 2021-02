Secretul Anamariei Prodan pe care românii l-au uitat. Care e numele ei adevărat, de fapt

Despre Anamaria Prodan știm că a făcut carieră în fotbal, dar că a început cu o afacere cu bomboane, plecând de la meseria de jurnalist. A fost căsătorită cu bastchetbalistul român Tiberiu Dumitrescu, cu care are două fete, iar în prezent are o relație de 12 ani cu Laurențiu Reghecampf căruia îi poarte numele și cu care are, de asemenea, un copil, pe Laurențiu Junior. Însă, puțini știu care este numele adevărat al celebrei impresare.

Secretul din certificatul de naștere al Anamariei Prodan. Numele adevărat este altul

Numele ”Prodan” este cel sub care a devenit celebră impresara, numai că la naștere purta un altul. Mama Anamariei Prodan, Ionela Prodan, a avut două căsnicii. Prima, cu un avocat, în urma căreia au venit pe lume cele două fete ale sale. Traian Tănase, tatăl Anei și al surorii ei, Anca, era un om impunător.

Vedeta avea o legătură specială cu acesta, astfel că moartea sa, pe când afacerista avea 19 ani, a însemnat una dintre cele mai crunte lovituri primite în viață. Așadar, numele pe care vedeta îl are trecut pe certificatul de naștere este Anamaria Tănase, nu Prodan.

Ultimele clipe din viața lui Traian Tănase

Pierderea fulgerătoare a tatălui a fost și mai dureroasă fiindcă nu a fost lângă el în acele momente. Nu a apucat să-și ia adio. A fost sunată de către vecini să o înștiințeze că a suferit un atac cerebral la birou și că a murit pe loc. „Să nu lași pe nimeni să te doboare. Să rămâi puternică, dar frumoasă pe interior”, erau vorbele lui Traian Tănase către fiica sa.

„Și în ziua de azi îi simt lipsa. Nu conștientizez nici acum că nu mai este. El a fost idolul vieții mele. Am avut momentul acela când nu am fost lângă el când s-a întâmplat pentru că aveam haosul ăla din viața mea, eram în acel haos. Mi-am adus aminte și îmi aduc aminte în fiecare secundă a vieții mele că nu există numărul doi, există doar numărul unu.

Oriunde te-ar duce viața trebuie să ai o putere incredibilă să revnii și în momentul când ai revenit să te menții. Asta am făcut toată viața în amintirea lui. Vorbesc cu el în fiecare zi și îi explic faptul că sunt acolo, sunt numărul unu”, a declarat impresara în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.