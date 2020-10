Anamaria Prodan i-a făcut parastas mamei sale! Cum a visat-o pe Ionela, chiar înainte de această zi

Anamaria Prodan retrăiește unul din cele mai grele momente din viața sa – decesul mamei ei. Cunoscuta impresară i-a făcut parastas celei care i-a dat viață, așa cum arată datinile. Cum a visat-o pe Ionela Prodan în acea zi? Ce mesaj i-a transmis Anei?

Anamaria Prodan i-a făcut parastas mamei. A pomenit-o într-un cadru restrâns

Azi e o zi foarte grea pentru celebra impresară de la noi. Vedeta ar fi trebuit ca azi să o sărbătorească pe mama ei, să o întâmpine cu cadouri și să o cuprindă, dar în schimb soarta a decis să i-o răpească. Conform datinilor, vedeta a organizat un parastas unde a împărțit mâncare și diferite lucruri pentru a o pomeni pe cea care i-a dat viață. Soția lui Laurențiu Reghecampf alături de fiica cea mare și câteva rude au mers la mormântul regretatei cântărețe de muzică populară, au făcut o mică slujbă și au dat câteva pachete cu mâncare celor nevoiași.

Cum a visat-o cu scurt timp înainte?

”Sunt fericită că cineva din familie a visat-o și spunea că nu are nevoie de nimic și să dăm la cei care au nevoie pentru că ea are de toate. Am fost împreună cu Rebeca, pentru că e singura nepoțică care e în România. În același timp sora mea din America și fata mea cealaltă Sara și cei din Dubai au aprins o lumânare atunci când noi eram la mormânt. Este ziua mamei mele și ca în fiecare an o petrecem împreună”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars. Ana a avut o relație extrem de deosebită cu mama ei, iar în momentul în care a aflat că este bolnavă a fost îngenuncheată de durere. Cu toate astea, a încercat să fie puternică și să-i sprijine pe ceilalți din familie.

Ionela Prodan a murit din cauza unei afecțiuni a pancreasului

Ionela Prodan a murit la Spitalul Elias la vârsta de 70 de ani din cauza unui cancer galopant situat la pancreas. Drama pierderii soțului a făcut-o pe aceasta să renunțe la muzică aproape total și la viața pe scenă. „Ai sadit in inimile romanilor clipe de neuitat si i-ai bucurat ani de zile cu vocea ta inegalabila.

Ai avut un har nepereche si ai reusit, astfel, sa faci o intreaga lume sa te iubeasca si sa te respecte. Pentru noi ai fost cea mai buna mama, pentru poporul roman ai fost bun national! In inimile oamenilor, pe care i-ai iubit si bucurat cu vocea ta, nu vei muri niciodata! Ai fost, esti si vei ramane ingerul nostru pazitor! Te iubim si te vom iubi mereu!”, scria Ana atunci.