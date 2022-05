Secretul Anamariei Prodan. Cum a ajutat-o Sarah să treacă peste divorțul de Reghecampf

Încă din primele zile ale scandalului din jurul divorțului, Anamaria Prodan s-a bazat pe cei patru copii. Au fost permanent alături de ea în aceste momente, extrem de delicate. Fiica cea mică Sarah, i-a fost suport, și îi stă alături de fiecare dată când mama ei simte nevoia. Sarah Dumitrescu Prodan a vorbit recent, într-un scurt interviu, despre acest lucru, cât despre ceilalți frați, spune că sunt extrem de apropiați, unul de celălalt.

Sarah, pe lângă faptul că este o domnișoară în adevăratul sens, este și o sportivă de performanță, cu rezultate remarcabile. Fiica cea mică a Anamariei Prodan a fost surprinsă recent, alături de mama ei, la lansarea unei linii de parfurmuri. Cele două au întors privirle celor aflați la eveniment, iar Sarah Dumitrescu Prodan este o tânără de excepție, după cum o caracteriza și Anamaria Prodan.

Jucătoare de baschet, atât la lotul național al României, cât și în America, unde de altfel și locuiește, Sarah se poate numi un om de succes. Din păcate, având în vedere situația prin care trece Anamaria Prodan, Sarah nu i-a putut fi permanent alături. Dar, întrebată de reporterii Click! despre divoțul mamei sale, Sarah Dumitrescu Prodan declară:

„Eu nu am putut face prea mult! Am fost alături de ea în fiecare zi, am sprijinit-o, a plâns pe umărul meu.

Tot ce pot să îi ofer eu este să fiu lângă ea și să ne aibă pe noi, copiii ei, alături. Eu vreau că mama să fie fericită. Dacă vrea să își găsească pe cineva, o să fiu alături de ea, atâta tot!”, spune Sarah Dumitrescu Prodan.