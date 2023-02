Secretul aflat de un tânăr după ce i-a murit tatăl. L-a minţit toată viaţa, ce a descoperit despre rudele lui

Un cântăreț din Londra a rămas uluit când a aflat că tatăl său l-a mințit toată viața. Surprizele șocante au continuat să apară pe măsură pe tânărul făcea mai multe săpături despre trecutul familiei sale. Nu mică i-a fost mirarea când a descoperit că bărbatul avea un stil de viață paralel.

După ce părintele său a murit, un britanic și-a dat seama că răposatul mințise cu privire la vârsta lui, iar când a săpat puțin mai adânc, a descoperit că tatăl lui avea două familii.

Joe Jaquest Oteng a fost devastat când tatăl său, Peter, a murit de cancer de prostată în 2011, tânărul având misiunea sumbră de a-i aranja bunurile. Într-o cutie de sub pat, acesta i-a găsit pașaportul care demonstra că era cu 10 ani mai în vârstă decât credea toată lumea.

Artistul, care și-a împărtășit povestea pe YouTube, a fost intrigat de situație, așa că a început să caute informații și să contacteze vechii prieteni ai tatălui său. La scurt timp, a dat de a doua soție și trei copii, care ar putea fi frații lui. Apoi a urmărit arborele genealogic al lui Oteng Senior, aflând că acesta provenea dintr-o familie cu 69 de frați. Adică Joe avea 68 de mătuși și unchi despre care nu știa nimic, plus 400 de veri!

„Când a murit tatăl meu, totul a început să iasă la iveală. Am locuit cu mama și cu tata până la 11 ani, apoi s-au despărțit. Mama s-a mutat la casa ei și mi-am împărțit timpul între ei doi. Când el a decedat, am fost oarecum responsabil să rezolv moșia, aranjamentele funerare și chestii de genul ăsta. A trebuit să obțin niște informații precum certificatul de deces, să rezolv pensiile și toate chestiile care au rămas în urmă, pentru că nu a lăsat testament”, a relatat Joe, un cântăreț profesionist care își împarte timpul între Londra și Barcelona, notează The Mirror.