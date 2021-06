Încă de mici am fost învățați că pastele trebuie să aibă o nuanță deschisă, ușor gălbuie. Totuși, pe măsură ce am început să le gătim singuri sau să mergem la restaurante, am observat că există aceste produse negre ce ne-au pus diferite întrebări. Cum ajung pastele, totuși, să aibă această culoare?

S-a aflat secretul pastelor negre. De ce au această culoare, de fapt

Chiar dacă de foarte mulți români pastele negre sunt privite drept bizare, acestea sunt extrem de gustoase și au foarte multe beneficii. Felurile de mâncare bazate pe aceste produse sunt la mare căutare, așa că trebuie să știi cum ajung să fie negre înainte de toate. Nu ai de ce să te temi, mai ales pentru că o să rămâi surprins să aflii că rețetele în care se folosesc sunt la fel de ușoare.

Poți să găsești paste făcute din făină, exact ca unele obișnuite, doar că acestea sunt negre. Dacă vezi asemenea produse, este foarte probabil ca producătorul să le fi colorat prin cerneală de sepia. Dacă s-a optat pentru așa ceva, ele au un aport mai ridicat de antioxidannți și proprietăți pentru a ține departe cancerul. De asemenea, pastele capătă un gust de mare, foarte apreciat printre cei mai iscusiți bucătari.

În cazul în care vrei să încerci acasă să realizezi aceste paste, cumpără separat cerneala de sepia și încorporează ingredientul în momentul în care le gătești. Există și alte produse ce au această culoare bizară, printre care pastele din hrișcă, ce nu conțin gluten și au mult mai mulți nutrienți ca pastele din făină. Dacă te lupți cu kilogramele în plus, ele sunt perfecte pentru tine! Se mai pot găsi paste din soia neagră, ce sunt recomandate persoanelor ce se află la dietă pentru că nu au foarte multe calorii, dar sunt bogate în fibre și proteine.

Rețete paste negre. Cum le gătești chiar la tine acasă

Dacă vrei să gătești aceste paste chiar la tine acasă, îți prezentăm una dintre cele mai simple și gustoase rețete. O să ai nevoie de 400 de grame de paste negre, 500 de grame de creveți, o ceapă medie, 3 căței de usturoi, o legătură de busuioc sau pătrunjel, maxim 3 linguri de ulei de măsline, 500 de grame de tomate, sare și piper. Se poate adăuga și puțin vin alb pentru un gust mai aromat.

După ce creveții au fost decongelați, toacă ceapa și usturoiul mărunt. Apoi, roșiile trebuie să fie opărite, decojite și tăiate în cubulețe. În timpul în care se fierb pastele, creveții se spală bine și apoi se usucă cu un șervețel. Aceștia sunt prăjiți timp de trei minute într-o tigaie, iar apoi se scot din respectiva oală folosită. Se adaugă ceapa și usturoiul și se lasă la prăjit timp de două minute, adăugându-se roșiile.

Totul trebuie lăsat la fiert pentru încă 15 minute la foc mic, adăugându-se vinul dacă s-a optat pentru acest lichid. Se pun, ulterior, creveții și apoi sarea și piperul după gust. Urmează pastele ce vor fi incorporate în acest sos delicios, iar apoi legătura de mărar sau pătrunjel tocată mărunt. Această rețetă este una extrem de simplă și delicioasă, mai ales pentru că pastele negre sunt la mare căutare.