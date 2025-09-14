Ultima oră
Lumea sportului este în doliu. Tânăra patinatoare a murit la doar 24 de ani. Circula cu bicicleta când a fost lovită de un camion
14 sept. 2025 | 17:24
de Ionuț Vieru

Cel mai bun sos pentru paste din lume are doar trei ingrediente. Reţeta simplă şi ieftină, dezvăluită

Sfaturi Culinare
Cel mai bun sos pentru paste din lume are doar trei ingrediente. Reţeta simplă şi ieftină, dezvăluită
Cel mai bun sos pentru paste

Ritmul alert de zi cu zi ne împinge adesea către soluții rapide și mai puțin sănătoase, dar există o rețetă care dovedește că simplitatea poate fi cheia succesului în bucătărie. Este vorba despre un sos pentru paste, aclamat drept „cel mai bun din lume”, care are nevoie de numai trei ingrediente și a devenit un reper pentru iubitorii de gastronomie autentică.

Cum a apărut rețeta simplă, dar genială

Rețeta a fost prezentată pentru prima dată în 1992, în cartea „Essentials of Classic Italian Cooking” scrisă de regretata autoare culinară italo-americană Marcella Hazan. Cunoscută drept un adevărat geniu al bucătăriei italiene, Hazan a reușit să aducă în atenția publicului o combinație atât de simplă, dar în același timp spectaculoasă, încât a devenit rapid un clasic.

„Nicio altă preparare nu oferă mai mult succesul în a oferi satisfacțiile prodigioase ale bucătăriei italiene decât un sos cu roșii executat cu competență”, scria Marcella în cartea sa.

Care sunt cele trei ingrediente magice

Deși poate părea incredibil, acest sos are nevoie doar de:

  • roșii din conservă,
  • o ceapă,
  • o bucată generoasă de unt.

Aceste ingrediente banale, întâlnite în orice bucătărie, creează un rezultat surprinzător de bogat și catifelat, transformând o farfurie de paste într-o experiență culinară autentic italiană.

Tehnica simplă care schimbă totul

Procesul de preparare este la fel de direct precum lista de ingrediente. Tot ce trebuie să faci este să pui jumătate de ceapă curățată într-o cratiță, împreună cu untul și roșiile din conservă. Apoi, sosul se lasă să fiarbă ușor timp de aproximativ 45 de minute.

Metoda elimină pașii clasici pe care majoritatea rețetelor îi cer – nu este nevoie de tocare, sotare sau adăugarea altor condimente. Totul se bazează pe interacțiunea naturală dintre ingrediente și pe simplitatea gătitului intuitiv.

Soțul autoarei, Victor Hazan, spunea într-un interviu pentru Epicurious:

„Marcella a fost un geniu când a venit vorba de gust. A înțeles imediat cum aroma afectează un fel de mâncare. S-a întrebat: «De ce să toc o ceapă? De ce să o sotam? O să pun ceapa, roșia și untul împreună și o să uit de ele».”

De ce este considerat cel mai bun sos pentru paste

Secretul acestui preparat nu stă doar în gust, ci și în filosofia din spatele lui. Este o demonstrație că un fel de mâncare nu trebuie să fie complicat pentru a fi memorabil. Sosul lui Marcella Hazan este în același timp economic, rapid și incredibil de gustos, ceea ce îl face perfect atât pentru cinele de familie, cât și pentru mesele elegante.

Aclamat de publicații precum Delish, sosul a fost descris drept „cel mai bun din lume”, tocmai pentru că reușește să ofere un echilibru perfect între aromă, textură și simplitate.

OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Ce înseamnă o pensie decentă pentru un român în 2025. De câţi bani are nevoie un bunic pentru a fi şi nepoţii fericiţi
Digi24
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
Adevarul
„Trebuie să fim pregătiți”. Viktor Orban, acuzat că ar vrea să anexeze regiunea ucraineană Transcarpatia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Ce declara Catinca Roman despre Petre Roman, tatăl ei adoptiv, în urmă cu doi ani. Nu au avut o relație armonioasă
Ce declara Catinca Roman despre Petre Roman, tatăl ei adoptiv, în urmă cu doi ani. Nu au avut o relație armonioasă
Monden
acum 25 de minute
Asia Express, Drumul Eroilor, duminică, 14 septembrie: provocări neobişnuite și schimbări de clasament neașteptate
Asia Express, Drumul Eroilor, duminică, 14 septembrie: provocări neobişnuite și schimbări de clasament neașteptate
Emisiuni TV
acum o oră
În anii ’90, te cucerea cu frumusețea ei, însă acum cu greu o recunoşti. Nici fanii nu şi-au dat seama cine este actriţa
În anii ’90, te cucerea cu frumusețea ei, însă acum cu greu o recunoşti. Nici fanii nu şi-au dat seama cine este actriţa
Monden
acum 2 ore
Horoscopul zilei de luni, 15 septembrie. Nativii Gemeni primesc vești bune sau chiar o propunere de colaborare
Horoscopul zilei de luni, 15 septembrie. Nativii Gemeni primesc vești bune sau chiar o propunere de colaborare
Horoscop
acum 3 ore
Parteneri
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
Click.ro
Se dau amenzi uriașe. Românii mai au la dispoziție doar două săptămâni să rezolve
Mediaflux
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Digi24
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro