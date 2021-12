‘Secretele’ lui Bill Gates. 5 lucruri pe care nu le-ai știut până acum despre miliardarul american

În 1975, un tânăr programator pe nume Bill Gates a renunțat la Universitatea Harvard pentru a înființa o companie numită „Micro-soft” împreună cu prietenul său din copilărie, Paul Allen. Compania a continuat să declanșeze o adevărată nebunie în domeniul calculatoarelor personale și să obțină un succes copleșitor cu inovațiile sale tehnologice. Iată câteva secrete despre celebrul cofondator al Microsoft.

Lucrurile pe care puțini le cunosc despre Bill Gates

Gates făcut o impresia foarte bună când avea 11 ani, la biserică. În fiecare an, reverendul Dale Turner își provoca elevii să memoreze capitolele 5-7 din Cartea lui Matei – cunoscută și ca Predica de pe Munte – și îi invita pe cei care reușeau la cină în Space Needle, turnul celebru de 184 de metri din Seattle Center.

Când i-a venit rândul lui Gates, reverendul Turner a fost uimit când băiatul a recitat textul de aproximativ 2.000 de cuvinte fără nicio greșeală. În timp ce 31 dintre colegii săi de clasă au ajuns în cele din urmă să mănânce la restaurantul Space Needle, Gates a fost singurul care a avut o prestație impecabilă.

Microsoft nu a fost primul parteneriat de afaceri dintre Gates și Allen

În calitate de informaticieni la Liceul Lakeside, au scris un program de salarizare pentru o companie numită Information Sciences Inc. La scurt timp după aceea, au venit cu o idee pentru a simplifica procesul de măsurare a fluxului de trafic.

În formatul existent, un tub sensibil la presiune perfora o secvență pe o bandă de hârtie ori de câte ori trecea o mașină, iar rezultatele erau transcrise ulterior pe carduri de calculator.

După ce au strâns 360 de dolari pentru un cip cu microprocesor, Gates și Allen au dezvoltat computerul „Traf-O-Data” pentru a citi și analiza benzile de hârtie. Deși Traf-O-Data funcționa în general, antreprenorii în devenire și-au dat seama că știau mult mai multe despre construirea acestui tip de mașină decât despre cum să o vândă.

De atunci, Allen a subliniat această experiență ca fiind o lecție valoroasă despre importanța unui model de afaceri.

Cariera lui putea fi alta

Cariera sa ar fi putut evolua cu totul altfel fără ajutorul unui concurent. Abordat de IBM în 1980 pentru a dezvolta un sistem de operare pe 16 biți pentru noul său computer personal, Gates i-a recomandat giganților din domeniul informaticii pe Gary Kildall de la Digital Research Inc.

Cu toate acestea, Kildall se afla în zbor cu avionul său când au apărut reprezentanții IBM, iar soția și partenera sa de afaceri, Dorothy, a refuzat să semneze un acord de confidențialitate.

Dându-și seama că îi scăpa o oportunitate, Gates a închiriat un sistem de operare similar de la o altă companie și l-a reambalat ca DOS pentru IBM.

Această evoluție a deschis calea pentru ca Microsoft să devină numele dominant în domeniul sistemelor de operare pentru PC prin MS-DOS și apoi Windows și l-a ajutat pe președintele său să devină miliardar la 31 de ani.

Cum și-a întâlnit fosta soție

Și-a întâlnit fosta soție, Melinda, la Microsoft. Recent absolventă a Universității Duke, Melinda French a stat alături de marele șef al companiei la o cină de la târgul Expo, amintindu-și de el ca fiind „mai amuzant decât am crezut că va fi”.

Câteva luni mai târziu, s-au intersectat într-o parcare Microsoft, iar Gates a invitat-o la o întâlnire… peste două săptămâni. French l-a refuzat, menționând că nu avea nicio idee despre ce avea de făcut în două săptămâni, dar a cedat când Gates a sunat o oră mai târziu și a cerut să se întâlnească în acea seară.

Relația lor a fost un secret deschis în cadrul companiei timp de ani de zile, dar vălul a fost ridicat în momentul în care s-au logodit, în 1993, și s-au căsătorit în Hawaii, în ziua de Anul Nou 1994. Ei au anunțat sfârșitul căsătoriei lor în mai 2021.

Pe ce a cheltuit sume impresionante

În fruntea lucrurilor mai puțin știute despre Bill Gates se află cele 36 de milioane de dolari pe care le-a plătit pentru tabloul lui Winslow Homer „Lost on the Grand Banks” și 30 de milioane de dolari pentru un jurnal al lui Leonardo da Vinci cunoscut sub numele de Codex Leicester.

De asemenea, a cheltuit 21 de milioane de dolari pentru un avion privat, o cheltuială de înțeles pentru un om cu atât de multe afaceri la nivel mondial.

Și mai este și proprietatea sa din Medina, Washington: Evaluată la peste 120 de milioane de dolari și supranumită „Xanadu 2.0”, colosul de 66.000 de metri pătrați are o plajă privată, un cinematograf Art Deco, o piscină de 60 de metri și un sistem de sunet subacvatic.