Ce lovitură a primit Bill Gates. A pățit-o pentru prima dată în ultimii 30 de ani

Lovitură uriașă pentru Bill Gates! Acesta se află pentru prima oară în ultimii 30 de ani într-o postură pe care nu o aștepta. Ce vești proaste a primit de curând cofondatorul Microsoft? Cei care îi urmăresc activitatea au rămas fără cuvinte.

Bill Gates a primit o veste foarte proastă! Cofondatorul Microsoft nu se bucură de pozițiile prime din topul Forbes 400 care indică cei mai bogați oameni din Statele Unite ale Americii. Este pentru prima dată din 1991 când se întâmplă acest lucru.

Cu toate astea, averea lui s-a bucurat de o creștere cu 23 de miliarde de dolari față de anul trecut, averea sa ajungând acum la 134 de miliarde de dolari. Din nefericire, tot nu a putut întrece averea fondatorului Amazon sau CEO-ului Tesla ori CEO-ului Facebook.

Averile celor din urmă au atins noi culmi datorită prețurilor care sunt în continuă în creștere ale acțiunilor companiilor pe care le conduc. Gates a ajuns în urma celor menționați în topul Forbes, aterizând pe locul al patrulea, ratând astfel podiumul.

Un alt motiv pentru care a coborât în top este partea netă ce i-a revenit fostei soții după divorț. După separarea oficială, Melinda French Gates a luat cel puțin 5.6 miliarde de dolari. Dacă mariajul și averea lui ar fi fost intacte, cofondatorul Microsoft s-ar fi bucurat de locul trei, fiind mai bogat decât Mark Zuckerberg.

Structura averii lui Gates arată diferit față de anii trecuți. În anul 1986 când Microsoft s-a listat pe Bursa din New York, Gates deținea 45% din acțiuni și avea o avere de 315 milioane de dolari, anul următor prețurile au crescut, iar mai apoi el a ajuns cel mai tânăr miliardar din lume bucurându-se la doar 31 de ani de 1.25 de miliarde de dolari.

“După multă gândire şi multă muncă în relaţia noastră, am luat decizia de a pune capăt căsătoriei”, au afirmat cei doi filantropi într-o declaraţie postată pe contul de Twitter al lui Bill Gates.

„In ultimii 27 de ani, am crescut trei copii incredibili si am construit o fundatie care functioneaza in intreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor sa duca o viata sanatoasa si productiva.

Continuam sa impartasim credinta in acea misiune si ne vom continua munca impreuna la fundatie, dar nu mai credem ca putem creste impreuna ca cuplu in urmatoarea faza a vietii noastre. Cerem spatiu si confidentialitate pentru familia noastra, pe masura ce incepem sa navigam in aceasta noua viata”, au mai spus aceștia.