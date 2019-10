Secretele celui mai bătrân bărbat din lume, dezvăluite: ce mănânci și bei să ajungi la o vârstă

Ziua Internațională a Alimentației a fost celebrată pe 16 octombrie. Cu această ocazie, am aflat niște statistici interesante, inclusiv detalii legate de cel mai bătrân om din lume.

La ora actuală, cel mai longeviv bărbat din lume are 114 ani. S-a născut pe 15 octombrie 1905, iar numele său este Gustav Gernetg. Printre secretele vârstei sale fabuloase nu se numără o dietele. „Toată viața mea am trăit frumos, am mâncat bine, dar niciodata diete, mereu unt, niciodată margarină, nu am atins țigara si am baut alcool numai la sarbatori”, a declarat vârstnicul.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Alimentației, Organizația Mondială a Sănătății a atras din nou atenția asupra epidemiei de obezitate cu care ne confruntă în mai multe țări dezvoltate. În același context, a venit cu câteva propuneri. OMS recomandă organizarea de acțiuni care să orienteze populația spre programe alimentare echilibrate nutrițional, ușor de urmat pe perioadă indelungată si care să fie accesibile tuturor categoriilor de populație.

În urma studiilor coordonate de OMS, problema obezității este în egală măsură provocată de o dietă nesănătoasă și un stil de viață sedentar. În 2019, aceasta nici măcar nu mai este o afecțiune specifică țărilor dezvoltate. Chiar și teritoriile cu venituri foarte mici, foamea extremă și obezitatea coexistă.

Aceleași statistici au scos in evidență faptul că, peste 670 de milioane de adulți și 120 de milioane de fete și băieți (5-19 ani) sunt obezi, iar peste 40 de milioane de copii sub 5 ani sunt supraponderali, în timp ce peste 820 de milioane de oameni suferă de foame. Perspectivele nu sunt foarte optimiste și din cauza situației în care se află tinerii adolescenți. La nivel european 1 din 3 adolescenți suferă de obezitate, o creștere spectaculoasă fiind observată, în ultimii ani, în țările din estul Europei, din care face parte și România. Faptul că aceste probleme duc la boli grave, netransmisibile, este doar una dintre consecințe cu care se confruntă populația bolnavă de afecțiuni cardiovasculare, diabet și anumite tipuri de cancer.