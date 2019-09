Acesta este cel mai bătrân animal în viață: cum arăta într-o poză din 1902

Poate ai auzit în trecut că broaștele țestoase pot să trăiască câteva sute de ani. Până acum însă, nu am avut exemple concrete ale acelei performanțe.

Jonathan este o broască țestoasă și, la nivel global, este considerată cel mai bătrân animal în viață. Conform estimărilor, are cel puțin 182 de ani, deși valoarea reală ar putea fi semnificativ mai mare. El a trecut cu brio peste cele două războaie mondiale și multe alte evenimente istorice în urma cărora ar fi putut să-și piardă viața.

Ca referință pentru vârsta lui Jonathan, cea mai veche fotografie cu țestoasa este cea de mai jos. Aceasta a fost imortalizată în 1902. În contextul în care era deja o broască țestoasă la maturitate în acele cadre, cercetătorii sunt de părere că s-a născut în 1832. Un animal din această specie are nevoie de cel puțin 50 de ani să ajungă la maturitate, dar în imaginea de mai jos se vede că îmbătrânise un pic.

În ceea ce privește viața lui Jonathan din ultimele secole, țestoasa a fost transporată pe insula Sfânta Elena în 1882 și continuă să trăiască acolo și în zilele noastre. Saint Helena este o insulă din sudul Oceanului Atlantic, la aproximativ 4000 de kilometri est de Rio de Janeiro.

Broasca și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în captivitate, iar în 2019, o găsești în împrejurimile Plantation House, locuința guvernatorului insulei. Din fericire, nu are de ce să se plictisească și nici nu suferă de singurătate. Jonathan trăiește pe proprietatea respectivă împreună cu alte cinci broaște. Cel mai probabil însă, este cea mai bătrână dintre toate.

În mare parte, broasca țestoasă este una destul de sănătoasă, dar semnele îmbătrânirii au început să se vadă. I s-au diminuat simțul mirosului și nici vederea nu mai este ce era odată. Pe de altă parte, continuă să fie atrasă de cea mai tânără broască dintre cele cu care locuiește, deci mai are un pic de ambiție. Conformul veterinarului Joe Hollins, care are grijă de Jonathan, libidoul său trădează sănătatea interioară și faptul că mai are mulți ani de trăit.