Secretele au ieșit la iveală. Ce conține, de fapt, ciocolata Milka și cum este preparată aceasta

Ciocolata Milka are o mulțime de calorii, dar și mulți aditivi alimentari care au rolul de a o face gustoasă și cremoasă. De exemplu, ciocolata Milka cu lapte conține aditivul Poliglicerol (E476), care are rolul de a înlocui parțial untul de cacao, un ingredient scump.

Pentru 100 de grame de ciocolată, Milka vine la pachet cu 530 de calorii, dintre care 29 g de grăsimi saturate, 17 mg de colesterol, 148 mg de sodiu și nu mai puțin de 59 de grame de zaharuri

Iată toate ingredientele pe care le conține ciocolata Milka:

Zahăr, unt de cacao, lapte praf degresat (de la vacă), masă de cacao, zer praf (din lapte), grăsime din lapte, * emulgator (lecitină de soia), pastă de alune, * aromă artificială (vanilină). Cacao solid 25% min.

În plus, un studiu de acum 4 ani a arătat faptul că ciocolata Milka din România este făcută cu ingrediente mai slab calitative decât în alte țări.

Au existat diferențe în lista de ingrediente și valori nutriționale privind Milka cu lapte din România și Milka cu lapte din alte țări, potrivit InfoCons.

Dacă totuși vrei să consumi ciocolată, îndreaptă-te spre una cu un procent mare de cacao, minim 70%. Are mai puține zaharuri și conține mult unt și masă de cacao, ingrediente foarte benefice pentru organism datorită conținutului lor mare de antioxidanți.

Chiar dacă și ciocolata neagră are multe calorii pe suta de grame, cam 3-4 pătrățele pe zi sunt ideale pentru pofta de dulce și vin cu nutrienți importanți.

„Observăm că raportul este inversat în ceea ce privește conținutul de carbohidrați (zahăr) și cel de calorii. După cum puteți vedea pe eticheta, are zero nutrienți, adică zero proteine, zero grăsimi bune, zero carbohidrați buni. Singura sursă de carbohidrați este din zaharuri simple.

Aceste zaharuri au fost cândva carbohidrați complecși, benefici pentru organism, însă mâna omului a înlăturat din aceștia fibrele alimentare, vitaminele și mineralele și astfel au rămas doar zaharuri simple, rele. Corpul nostru absoarbe rapid aceste zaharuri, care se depun foarte ușor sub formă de grăsime, determină creșteri și scăderi bruște ale glicemiei, influențând astfel într-un mod negativ apetitul.

Cu alte cuvinte pot crește senzația de foame. Zahărul nu este altceva decât un hoț de nutrienți. El nu numai că aduce în corp doar calorii goale, ci pentru a fi metabolizat consumă din rezervele de vitamine și minerale ale organismului. Așadar, pe lângă faptul că Fanta nu ne aduce niciun beneficiu nutritiv, ea ne mai și consumă din cantitatea de vitamine și minerale pe care o avem în corp”, au spus specialiștii de la Clinica de nutriție KiloStop.