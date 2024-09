Sean Diddy Combs a fost arestat. Acuzațiile grave care i-au fost aduse celebrului rapper VIDEO

Rapperul american Sean ”Diddy” Combs se confruntă cu acuzații șocante care includ trafic de persoane și viol în grup. Arestat recent în Manhattan, artistul se confruntă acum cu acuzații federale, pe care le neagă vehement, potrivit avocatului său. Cariera sa, cândva plină de succes, este umbrită de aceste acuzații grave care amenință să îi distrugă reputația.

Rapperul P. Diddy, reținut pentru agresiuni sexuale

Arestarea lui Sean ”Diddy” Combs a avut loc la New York, după ce un juriu l-a pus sub acuzare, conform surselor citate de The New York Times. Avocatul său, Marc Agnifilo, a fost cel care a confirmat știrea, menționând că rapperul este vizat de o anchetă federală.

Deși detaliile acuzațiilor nu au fost făcute publice de către procurori, Marc Agnifilo a declarat că este dezamăgit de decizia autorităților de a continua urmărirea penală împotriva clientului său.

”Este o persoană imperfectă, dar nu este un criminal”, a afirmat avocatul, subliniind că artistul a cooperat cu autoritățile și s-a pregătit să răspundă acuzațiilor.

Arestarea vine după ce, în martie, agenții Homeland Security au percheziționat vilele lui Combs din Los Angeles și Miami, o acțiune pe care echipa de avocați a rapperului a descris-o drept o demonstrație de forță ”excesivă”.

Seria de acuzații de agresiune sexuală

Sean ”Diddy” Combs a fost implicat în mai multe procese de agresiune sexuală, care i-au afectat serios imaginea publică. Una dintre cele mai cunoscute acuzații a venit din partea cântăreței Cassie, fosta sa protejată și iubită, care l-a dat în judecată în noiembrie anul trecut.

Artista l-a acuzat pe Diddy de abuz fizic și sexual, afirmând că acesta a obligat-o să participe la acte sexuale forțate și să fie implicată în trafic de persoane. Procesul a fost soluționat rapid, dar alți reclamanți au urmat exemplul ei, aducând acuzații similare împotriva rapperului. În urma acestor acuzații, artistul a pierdut mai multe recunoașteri publice importante.

Primarul New York-ului, Eric Adams, i-a cerut recent să returneze cheia ceremonială a orașului, iar Universitatea Howard a anulat diploma onorifică acordată rapperului, returnând și o donație de un milion de dolari făcută de acesta.

Ce a declarat artistul

În ciuda gravității acuzațiilor, Sean ”Diddy” Combs a continuat să nege vehement toate acuzațiile care i-au fost aduse.

”Nu am făcut niciunul dintre lucrurile îngrozitoare despre care se afirmă”, a spus rapperul într-o postare online, declarând că va lupta pentru a-și curăța numele și a apăra adevărul.

El a descris acuzațiile ca fiind ”dezgustătoare” și a acuzat persoanele implicate că doresc câștiguri imediate. Procesul intentat de Cassie a fost urmat de multe altele, iar imaginea artistului este acum grav afectată de aceste acuzații.

În ciuda negațiilor sale, o parte din opinia publică și din industrie s-a distanțat de el, iar scandalul continuă să aibă un impact profund asupra carierei sale muzicale și de afaceri.

