Se redeschide cazul Mădălinei Manole, după 13 ani de la moarte? Anchetatorii nu mai vorbesc despre o sinucidere. Fratele artistei: „Nu am niciun dubiu” EXCLUSIV

Se redeschide cazul Mădălinei Manole, după 13 ani de la moarte? Anchetatorii nu mai vorbesc despre o sinucidere: există 23 de probe care arată că regretata artistă nu și-a pus capăt zilelor. Fratele cântăreței, Marian Manole, a făcut noi declarații despre stingerea din viață a surorii sale, în exclusivitate pentru Playtech Știri: „Nu am niciun dubiu”.

În urmă cu 13 ani, chiar de ziua sa de naștere, Mădălina Manole a fost găsită în locuința din Otopeni fără suflare. La vremea respectivă, prima teorie vehiculată a fost cea a unei sinucideri, ideea fiind propagată și de-a lungul anilor ce au urmat. Până recent, când anchetatorii au dezvăluit că nu se mai pune în discuție un astfel de scenariu.

Moartea Mădălinei Manole a fost și este, în continuare, privită cu suspiciune de foarte mulți oameni. Chiar și experții s-au arătat surprinși, explicând că dosarul este unic în lume. Un profiler FBI a dezvăluit că ancheta stingerii din viață a regretatei artiste s-ar putea redeschide, pe fondul detaliilor care arată că scenariul sinuciderii nu este veridic.

Mihaela Brooks, expert profiler pentru FBI, a declarat presei românești că este foarte sigură că Mădălina Manole nu s-a sinucis. Mai mult decât atât, concluzia sa a fost confirmată de toți experții internaționali care au analizat cazul. Vorbim despre specialiști în medicină legală, toxicologie și alte domenii.

În dosarul morții Mădălinei Manole există 23 de probe care arată că regretata cântăreață nu s-a sinucis. Pe esofagul său existau zgârieturi, însă nu urmări chimice, din cauza otravei. Ar fi trebuit să existe multe reacții ale organismului care, în cazul artistei, nu au fost detectate.

Fratele regretatei cântărețe a oferit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, noi declarații privind cazul decesului surorii sale. Marian Manole și-a exprimat speranța redeschiderii dosarului, însă nu pare să aibă foarte multe speranțe în acest sens.

„Nu că am crezut că nu s-a sinucis, chiar nu am niciun dubiu. Cât voi trăi, am să spun că sora mea nu s-a sinucis. Nu a fost o sinucigașă! Aici nu e pe „am crezut” sau „cred”. A fost sinucisă! (…) Îmi doresc să se poată redeschide cazul, dar nu știu…”, a declarat, în exclusivitate pentru Playtech Știri, fratele regretatei Mădălina Manole.