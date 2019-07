Dan Negru, despre moartea Mădălinei Manole: ”Toți suntem complici la crimă!”

În data de 14 iulie se împlinesc nouă ani de când ”Fata cu părul de foc” nu mai e. În 2010, vestea care anunța trecerea în neființă a Mădălinei Manole șoca fanii artistei. De atunci, moartea sa a fost intens comentată, iar investigațiile parcă nu se mai termină. Despre ea, în ziua decesului ei, a scris și Dan Negru.

Prezentatorul TV Dan Negru, despre moartea Mădălinei Manole

În dimineața zilei de 14 iulie 2010, artista a fost găsită fără suflare, de către soțul ei, în baia casei din Otopeni. În urma anchetei, s-a stabilit că ”Fata cu părul de foc” s-a sinucis. Nimeni nu a înțeles de ce. După nouă ani, trecerea sa în neființă încă aduce tristețe, lacrimi și pune oamenii pe gânduri. De-a lungul timpului s-au căutat vinovați, s-au făcut anchete peste anchete, investigații private, prietenii cu povești puneau cap la cap informații pentru a forma un răspuns. Totul rămâne o enigmă. Despre ce a dus la decesul cântăreței a scris și prezentatorul de televiziune Dan Negru .

”Mădălina Manole e din nou la știri. Pe 14 Iulie s-a sinucis. Păi să vă arăt cum era presa atunci și cum am fost noi, ăștia din media, complici la crimă ! Când Mădălina avea 35 de ani,adică era mai tânără decat e azi Smiley care are 36, presa o dădea “trecută bine de prima tinerețe” și televiziunile și radiourile o ocoleau pentru că era “in vârstă”.

Când m-a întrebat de ce n-o chem mai des in show-urile mele, am tăcut . Intr-o ședința de redacție toți am preferat să-i chemăm pe N5 in locul Mădălinei doar pentru că erau mai tineri in buletine. Mădălina n-a rezistat presiunii. Și ăștia de am rămas suntem complici la crimă ! La 35 de ani, Mădălina era “trecuta de prima tinerețe” pentru presa din România”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.