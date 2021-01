Ce a spus Andreea Marin despre iubitul său. Cum a schimbat-o bărbatul, reacția incredibilă

Ce a spus Andreea Marin despre bărbatul care a făcut-o să simtă din nou fiorii dragostei? Cum a reușit bărbatul să o schimbe în această perioadă de când sunt împreună? Ce s-a întâmplat cu prezentatoarea de televiziune?

Andreea Marin vine cu mărturii spectaculoase din cadrul relației sale. Fanii ei abia așteaptă fiecare poveste atunci când vine vorba despre viața personală a vedetei pe care de cele mai multe ori a ținut-o departe de ochii cuioșilor.

A preferat mereu discreția, cu toate că e una din cele mai cunoscute vedete de la noi. Se pare că Adrian Brâncoveanu a făcut-o pe Zână să își găsească echilibrul și liniștea, redescoperindu-i feminitatea, spune aceasta.

„În acest moment mă simt pur și simplu împlinită, iar pentru mine fericirea înseamnă echilibru. Dacă Dumnezeu o să fie cu mâna pe umerii noștri, îl vom primi cu brațele deschise pe copil. Mi-am descoperit feminitatea.

Sunt un om foarte optimist. Viața e cum e…sunt și greutăți, sunt și despărțiri, dar trebuie să trăim frumos. Dacă ceva nu merge, fiecare poate să o ia pe drumul său și să fie mai fericit. Trebuie să lupți pentru relația ta, dar dacă nu merge…”, a mărturisit bruneta în cadrul unui interviu pentru Antena Stars.

Amintim că Andreea Marin a fost căsătorită cu Cristian Gheorghiță în anul 1995, apoi cu Ștefan Bănică Jr. din 2006, iar ulterior a devenit soția lui Tuncay Ozturk. Din păcate, diferența de vârstă de 10 ani a fost și ea parte a celui de-al treilea divorț al divei.

„E o relaţie frumoasă în care fiecare aduce ceva. E o relaţie constructivă, plină de iubire. E discret. Am învăţat în timp că e mai bine aşa. Eu sunt un om care vorbeşte despre orice, fără bariere. E o relaţie mai profundă. Suntem un cuplu ce trăieşte o relaţie elegantă. Suportul constant pe care îl simt din partea lui, dragostea, bineînțeles, faptul că simt că am un adevărat partener și un prieten. Dar admir și calitățile lui ce țin de profesie, ne asemănăm, construim amândoi pe calea dreaptă, fără abaterile dorite de alții, fără a ne lăsa trași de val înapoi. Îndrăznim mereu mai mult, cu credință. În Campania Prețuieste Viața, din aceste luni de pandemie, mi-a fost sprijin și am adunat împreună ajutoare, donații, am fost în convoaiele umanitare, muncind voluntar, umăr lângă umăr”

Andreea Marin (Sursa: unica.ro)