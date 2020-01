Se întâmplă la Digi RCS RDS, toți utilizatorii vor avea aceste noutăți pe TV începând de anul acesta

Digi RDS RCS începe anul 2020 în forță! Utilizatorii vor avea parte de noi schimbări pe TV. Ce se va schimba de acum la serviciul de televiziune prin cablu sau satelit al RCS RDS?

Digi RDS RCS aduce noutăți pentru utilizatori! Anul 2020 vine cu schimbări mari pe TV. Trei televiziuni noi își vor face apariția în grilă, iar JimJam intră în locul Megamax. Acest lucru se întâmplă după intarea canalului tematic HGTV, din grupul Discovery. RDS anunță acum trei televiziuni noi: unul de filme, unui destinat copiilor și unul muzical. Este vorba despre AMC, JinJam și MTV Europe. Acestea sunt deja disponibile în pachetul Digi TV digital, iar JimJam va fi înlocuitorul perfect pentru canalul Megamax. Noile schimbări vor fi disponibile și în grila serviciului de televiziune prin satelit, anunță reprezentanții Digi RDS RCS.

(Sursa: profm.ro)