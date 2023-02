Se întâmplă în România de la 1 iulie. E oficial, instituțiile publice nu mai au voie să ceară copii după actele oficiale

Instituțiile publice nu mai au voie să ceară copii după acte originale, a anunțat ministrul Digitalizării, Sebastian Burduja. Noua regulă se va aplica începând cu data de 1 iulie 2023, atât la nivel local, cât și la nivel central și în cazul altor entități în afară de ministere și agenții sau organizații aflate în subordinea acestora. Ce trebuie să știe românii.

Scăpăm de birocrație?! E oficial: prevederile pe care le așteptau toți românii sătui de cozi vor fi puse în aplicare de la data de 1 iulie 2023. Reprezentanții instituțiilor publice din țară nu vor mai avea voie să solicite românilor copii după acte originale, necesare pentru realizarea unui anumit demers, indiferent care este acesta.

Astfel de măsuri sunt deja puse în aplicare în țara noastră, la nivel central. În schimb, la nivel local sau în alte instituții decât ministere sau agenții subordonate acestora, regulile cu pricina nu se respectă. În viitorul apropiat, lucrurile se vor schimba. Anunțul a fost făcut chiar de către ministrul Digitalizării, Sebastian Burduja.

Oficialul a anunțat că instituțiile publice nu vor mai avea voie să ceară copii după actele emise de stat, începând cu data de 1 iulie 2023. Printre documentele cu pricina se numără și acte de identitate, certificate de naștere, certificate de căsătorie și altele. Măsura a fost extinsă și la nivel local, în urma unui proiect inițiat de Sebastian Burduja, care a primit undă verde.

„Sunt două legi. Legea Tuţă de acum un an şi legea nouă pe 2023, legea mea, (…) prin care am interzis copiile după acte oficiale. Prima lege le-a interzis doar la nivel central şi, în mod normal, acum agenţii, ministere de nivel naţional, central nu au voie să ceară copii după acte. Legea iniţiată de mine le-a extins la toate nivelurile: nivelul local, nivelul companiilor de utilităţi, universităţi.

Orice entitate care prestează un serviciu public, din 1 iulie (acesta este termenul de implementare) nu are voie să ceară copii după acte emise de statul român, nu are voie să ne trimită la xerox-uri din incintă şi, de asemenea, nu are voie să solicite dosar cu şină sau produse de papetărie”, a declarat Sebastian Burduja, într-o intervenție televizată la Prima News.