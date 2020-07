Se închid uzinele Dacia din România?! Grupul Renault, anunț de ultimă oră, în plină criză

Ce se întâmplă cu uzinele Dacia din România? De ce s-a ajuns în acest stadiu și care este anunțul de ultimă oră din partea Renault?

Grupul Renault a confirmat faptul că există cazuri de infectări de noul coronavirus în rândul angajaților de la Uzinele Dacia din Mioveni. Ieri, 14 iulie, publicația argeșulonline.ro a relatat că la Uzinele în cauză există chiar câteva zeci de cazuri de angajați care au fost infectați cu noul virus. Mai exact, în jur de 50-60 din rândul personalului, arată jurnaliștii argeșeni.

Cu toate astea, nici până la acest moment reprezentanții Dacia nu au venit să confirme sau să infirme numărul de îmbolnăviri, dar au trimis un comunicat către sursa citată în care au susținut că există angajați ai fabricii infectați cu noul coronavirus, fără a preciza alte detalii. Confirmarea vine ca urmare a testelor făcute de căre specialiști. De asemenea, aceștia au mai menționat că pentru protejarea anajaților, măsurile de protecție sunt respectate întocmai.

„Din păcate, avem angajați confirmați pozitiv cu virusul COVID – 19 sau suspecți care se află în izolare. Aceștia au fost confirmați de către autoritățile medicale cu care suntem în permanentă legătură. De la reluarea activității, în acord cu autoritățile sanitare și cu sindicatul, am aplicat măsuri de protecție stricte și am vegheat că acestea să fie respectate de către toți angajații. Activitățile pe platforma industrială continuă normal, fără a fi afectată fabricația. Pentru protejarea sănătății angajaților noștri și pentru bună desfășurare a activității, aplicăm cu strictețe toate măsurile de prevenție necesare. În plus, adoptarea unui comportament responsabil atât la locul de muncă, precum și în timpul liber, ne va permite tuturor să menținem situația sub control”

Comunicat reprezentanți Dacia (Sursa: argeșonline.ro)