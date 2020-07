Dacia Duster pe GPL. Presa din străinătate, dezvăluiri neașteptate după testul cu mașina

Redactorii publicației online din Croația, ”Vecernji”, au condus noua Dacia Duster GPL și au rămas încântați de noul produs, marca Renault. Dacă până acum lumea era sceptică în ceea ce privesc mașinile scoase la Mioveni, de data,s e pare că lucrurile s-au schimbat.

Dacia Duster pe GPL, un model nou fiabil și concurențial

Conform publicației croate, noua mașină Dacia Duster GPL este cel mai bun exemplu despre modul în care o mașină poate fi confortabilă, capabilă de toate situațiile și accesibilă. De când Duster a intrat pe piață în urmă cu aproximativ 10 ani, mulți europeni au devenit fani ai SUV-ului Dacia. Recenzorii publicației croate au avut posibilitatea să testeze două modele noi de Dacia Duster, moelul diesel de top, cât și benzina entry level.

Presa din străinătate, dezvăluiri neașteptate după testul cu mașina

Noile modele vin cu un design și este concurențial, în acest moment, pe segmentul de piața din care face parte, cu toate că există voci care spun că are piese din vechiul Clio, sau că nu are un motor diesel V6 de 200 CP. Cu toate aceste neajunsuri, publicația croată spun despre cei de la Mioveni că au reușit să facă o mașină confortabilă, capabilă să ofere SUV-uri off-road și ieftine de întreținut, la un preț pe care ni-l putem permite cu toții. Într-adevăr, nu că este o mașină ieftină pentru caracteristicile sale, este una dintre cele mai ieftine mașini noi de pe piață în general, au mai spus croații.

”Dacia Duster GPL este un exemplu de manual pentru o mașină modernă pe benzină și răspunsul la fiecare remarcă. Em nu pierde din performanță, este la fel de sigur ca oricare altul, gazul este disponibil nu numai în Croația, ci în întreaga Europă, și cel mai bine, dacă rămâneți fără gaz, deci există un rezervor întreg de benzină cu care veți traversa jumătate de stat, nu 30 km până la prima benzinărie.”, spun cei de la ”Vecernji”.

Întorcându-ne la modelul GPL testat de croați, acesta are sub capotă este un motor 1.0 turbo cu trei cilindri, care dezvoltă 100 CP și nu există necunoscute, motorul s-a dovedit mai mult decât capabil la diverse mașini Renault și Dacia. Diferența este la celălalt capăt, în portbagaj. În locul unei anvelope de rezervă, un rezervor de GPL este amplasat sub portbagaj, care în combinație cu un rezervor de benzină oferă acestui model de Dacia o perioadă de rulare de peste 1.000 de km.

Conform testelor, trecerea de la benzină la GPLși invers este ușoară, folosind comutatorul situat în stânga volanului. Puteți comuta singur sau îl puteți comuta automat atunci când rezervorul de gaz este gol. Comutatorul are, de asemenea, o semnalizare luminoasă care indică nivelul de umplere a rezervorului de gaz.