Scrie negru pe alb! Umilință pentru Sandra Stoicescu, după ce i-a luat locul Andreei Berecleanu. Lovitură pentru Antena 1

Pe 18 februarie, Andreea Berecleanu mărturisea faptul că a ales să demisioneze din Antena 1 și nu va mai putea fi văzută la pupitrul Observatorului. Aceasta își motiva decizia prin faptul că i-au fost impuse niște situații pe care nu le-a putut accepta: “Am stat 17 ani în Antena 1 pentru că nu am fost constrânsă în vreun fel. Astăzi drumurile noastre se despart. Nu voi accepta situații impuse. Sunt prezentator de știri de 27 de ani, sunt un jurnalist respectat atât de colegii de breaslă cât și de către public tocmai pentru că nu am dezamăgit, sunt un om corect și onest. Pot să dau și amănunte despre alegerea mea de a pleca dar cred că viața trebuie să-și urmeze cursul, la fel și profesia mea. Voi fi alături milioanelor de oameni cu dragoste și respect mereu, sub diferite forme, și va mulțumesc pentru toți acești ani”, mărturisea prezentatoarea TV în urmă cu trei săptămâni.

Locul Andreei Berecleanu a fost luat de Sandra Stoicescu!

În locul acesteia a venit Sandra Stoicescu, revenită mai devreme din concediul de maternitate. Jurnalista a devenit mama unei fetițe la sfârșitul lunii iulie a anului trecut și se aștepta ca ea să se întoarcă la Antena 3 de abia la sfârșitul acestui an. Pe 13 martie, Sandra a revenit, oficial, la pupitrul Observatorului, iar șefii postului din Băneasa au fost convinși că mutarea nu va produce schimbări în rândul audienței,

ținând cont de faptul că Sandra, care face parte și din consiliul de administrație al posturilor TV patronate de Dan Voiculescu, are un capital bun de imagine și este o imagine de referință a trustului Intact.

Conform audiențelor din luna martie, buletinele de știri ale Antenei 1 au avut o scădere ușoară, deși a fost introdus un nou buletin de știri, la ora 23:00, prezentat de Valentin Butnaru. Astfel, daca în luna februarie, atunci când Andreea prezenta Observatorul, ea era urmărită zilnic de aproximativ 1,8 milioane de telespectatori, în luna martie, numărul acestora a scăzut cu aproape 200.000.

Asia Express, audiențe record!

Cea mai urmărită emisiune a Antenei 1 este, fără dar și poate, Asia Express. Ediția cu numărul III al concursului prezentat de Gina Pistol are o medie de 1,8 milioane de telespectatori/minut, surclasând principalii competitori, Pro TV și Kanal D.