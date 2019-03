Școlile din România au toaletă în curte și Andronescu ”visează” la Spațiul European al Educației

Ca parte a eforturilor României de a deține președinția Consiliului European, Ecaterina Adronescu a făcut niște promisiuni legate de crearea Spațiului European al Educației. Din câte se pare, ministrul Educației a uitat că românii au toaletă în curte.

În urmă cu aproximativ o lună, Ministerul Educației înainta o statistică îngrijorătoare legată de condițiile din școlile românești. Cu acea ocazie, am aflat că, în 2019, nu mai puțin de 2355 de unități de învățământ din țara noastră au toalete în curte, fără ca respectivele unități sanitare să fie racordare la apă curentă sau canalizare. Cu alte cuvinte, trăiesc în condiții similare cu străbunicii noștrii.

Trecând însă peste această problemă extrem de gravă legată de condițiile în care se învață în România, ministrul Educației a vorbit la Reuniunea la nivel înalt din domeniul educației și formării profesionale despre Spațiul European al Educației. Andronescu a menționat că țara noastră va continua demersurile pentru crearea unui astfel de spațiu.

Aceste afirmații au fost făcute în contextul în care, Ministerul Educaţiei Naţionale a organizat, în 27 şi 28 februarie, la Bucureşti, Reuniunea la nivel înalt în domeniul educaţiei şi formării profesionale/Meeting of the High Level Group on Education and Training. Acesta a fost primul eveniment al MEN din calendarul reuniunilor informale derulate în contextul exercitării de către România a mandatului la Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

„Am apreciat rezultatele muncii depuse de comitetul care a adus în atenţie tipul şi dimensiunea provocărilor cărora noi va trebui să le găsim un răspuns, într-un viitor cât mai apropiat. Scăderea demografică, digitalizarea şi dezvoltările tehnice, ascensiunea inteligenţei artificiale, migraţia, toţi aceşti factori vor influenţa în viitor imaginea societăţii noastre. Magnitudinea acestor provocări necesită o acţiune imediată. Sistemele noastre de educaţie şi formare profesională trebuie să ofere un răspuns în ceea ce priveşte gama de competenţe necesare cetăţenilor noştri pentru a trăi, munci, a fi activi şi a prospera într-o societate care cunoaşte schimbări profunde. Este necesară o evaluare atentă atât a progreselor făcute, cât şi a cadrului strategic actual pentru a identifica rezultatele pozitive şi aspectele care pot fi îmbunătăţite”, a declarat ministrul Ecaterina Andronescu, citată în comunicatul ministerului.

La evenimentul din Capitală, au fost prezenți 70 de experţi din statele membre, reprezentanţi ai Comisiei Europene şi ai Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene. Ei au discutat concluziile şi recomandările formulate de Comitetul european de experţi în domeniul educaţiei şi formării profesionale, prezentate în luna ianuarie a acestui an, la Forumul pentru viitorul învăţării.

„Ministrul Ecaterina Andronescu a informat, de asemenea, că România va continua demersurile pentru crearea Spaţiului European al Educaţiei ca spaţiu de interes comun, în măsură să contribuie la ambiţia de a valorifica şi de a răspunde oportunităţilor şi provocărilor apărute”, arată sursa citată.