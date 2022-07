Școala din România în care elevii au renunţat la cărţi şi caiete. Cum decurg orele aici

România continuă să fie o țară a discrepanțelor. În timp ce în unele părți ale țării copiii călătoresc km întregi pentru a ajunge la școală, în alte părți elevii au renunțat la cărți și caiete. Este și cazul celor de la Colegiul Naţional Emanuil Gojdu din Oradea. Digitalizarea se pare că face parte dintr-o nouă realitate. Iată cum a avut loc trecerea de la tradițional la modern și felul în care decurg orele aici!

Școala online. Ce schimbări au fost făcute în România. În timp ce în mare parte a țării digitalizarea școlilor este la un nivel de doar 20% din potențialul maxim, potrivit mai multor statistici prezentate de presă, la Colegiul Naţional Emanuil Gojdu din Oradea cărțile și caietele sunt de domeniul trecutului. Elevii au renunțat la cărți și caiete.

Procesul a avut loc în urma unei investiții realizate de una dintre cele mai mari companii de echipamente electronice din lume. Modernizarea instituției a început cu mobilierul. Și s-a finalizat cu înlocuirea cărților cu tablete interactive.

„România și Bulgaria sunt pe ultimul loc la educație în UE. Am considerat că nu puteam sta spectatori la această situaţie. Am dorit să luăm iniţiativă prin deschiderea atât a acestor centre, cât şi prin crearea unui program de 90 de ore prin care am înglobat o serie de cunoştinţe şi competenţe digitale.

Echipamentele au fost livrate unor profesori ce devin formatori de noi profesori în acest proces”, a transmis Cristian Constantin, manager divizie Samsung Electronics România.