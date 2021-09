Școala din Hațeg construită de la zero cu fonduri europene. Dovada clară că și în România se poate, dacă se vrea

De anul viitor, elevii din orașul Hațeg vor avea, potrivit ADR Vest, o nouă școală gimnazială. Construirea acesteia a fost posibilă cu ajutorul fondurilor europene.

În orașul Hațeg, o nouă școală este construită pentru elevi cu ajutorul fondurilor europene. Noua unitate de învățământ va avea două corpuri, unul aferent școlii, iar celălalt, o sală de sport.

Primul corp va găzdui 18 săli de clase, destinate copiilor din clasa I-VIII. Mai mult de atât, școala va fi dotată cu laboratoare, o bibliotecă, sală de mese, spații didactice și multe altele pentru ca elevii să poată învăța în condiții cât mai bune.

Investiția totală a proiectului se ridică la suma de 18 milioane de lei. Dintre aceștia, 17,6 milioane de lei provin din fonduri europene nerambursabile. Acestea au fost accesate de primărie cu ajutorul Programului Operațional Regional 2014 – 2020. Termenul de finalizare al lucrărilor este 31 mai 2022.

O clădire modernă care se diferențiază față de celelalte a fost construită într-un cartier din Târgoviște. Este vorba despre școala numărul 8 din oraș, care a fost construită recent. Unitatea școlară a fost construită din fonduri europene.

„Chiar zilele trecute am finalizat un proiect european la care noi ţinem foarte mult, este vorba de o modernizare, o reabilitate şi o extindere la o şcoală, şcoala nr 8 din Târgovişte sau şcoala Mihai Viteazul, un proiect de peste 18 milioane de lei, proiect în urma căruia, copiii, cadre didactice, beneficiază de condiţii excelente. Am mărit numărul de clase de la 22, la 36, iar în contextul pandemiei ne ajutat foarte mult. De asemenea, am mărit sala de sport, am construit o bază sportivă, am făcut o sală de festivităţi, am reabilitat integral clădirea existentă”, a spus primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan.