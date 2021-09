Cum arată una dintre cele mai moderne şcoli din judeţul Botoşani, localizată într-o comună. Este dotată cu tehnologie educaţională de ultimă generaţie

Județul Botoșani este cunoscut la nivel național ca fiind zona școlilor cu toaleta în curte, însă nu este mereu adevărat. Elevii din 17 comune se pot lăudă că învață la standarde europene, iar condițiile sunt mai bune decât în multe școli de la oraș.

Școlile funcționează în clădiri modernizate și sunt dotate cu echipamente hi-tech, circuite sanitare și toate utilitățile. De asemenea, școlarii au transport până la poarta casei. Conform oficialilor de la Inspectoratul Școlar, 17 comune beneficiază de unități de învățământ cu dotări de nivel european.

Primarii acestor comune au investit milioane de euro în educație, mai ales în infrastructură. În toate acestea comune, orele online s-au făcut mult mai ușor față de alte unități de învățământ din oraș, deoarece există toate dotările pentru învățământul de la distanță.

„Ca şi în anul pandemiei, 17 unităţi administativ-eritoriale din mediul rural, din păcate, nu şi din oraşe, au investit enorm în tehnologie şi au dotat sălile de clasă cu echipamente moderne. În perioada pandemiei, profesorii şi elevii au fost dotaţi cu tot ce era nevoie, fie că e vorba despre laptop-uri sau calculatoare. Este un plus de valoare pentru scoala din mediul rural care devine atractivă şi deschisă pentru performanţă”, spune inspectorul şcolar general Ada Macovei.

Corlăteni se află la aproximativ 40 de kilometri de municipiul Botoșani. În ultimii 5 ani, comuna s-a dezvoltat semnificativ și este deja renumită pentru investițiile în educație. Este vorba despre câteva milioane de euro, investiți în reabilitarea și dotarea școlilor.

De asemenea, s-a construit și un corp nou, dotat cu echipamente de ultimă generație. Autoritățile spun că au transformat învățământul într-o prioritate locală, odată cu depopularea comunei dar și a nevoii de oameni pregătiți în diferite domenii.

„Fiecare clasă are videoproiector, mobilier nou, încălzire, tablă interactivă. În plus, toate toaletele sunt în interiorul şcolii, modernizate. Suntem siguri că va creşte performanţa pe termen lung, pentru că ştim cum lucrăm. Suntem în epoca tehnologiei, care este eficientă şi atrage. Am dotat toate clasele cu video-proiectoare. Sunt şi table interactive. Copiii lucrează şi învaţă mai uşor. Abia aşteptată să vină la şcolă”, precizează directorul şcolii, Geanina Butescu.