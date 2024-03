Schimbări uriașe la Realitatea Plus. Cine este Ana Maria Păcuraru, noua prezentatoare TV. Legătura cu Alexandra Păcuraru

Comunicatul dat de Realitatea Plus preciza că Alexandra Păcuraru „transmite publicului că este deosebit de recunoscătoare pentru experienţa pe care a acumulat-o alături de o echipă de excepţie şi alături de telespectatorii săi din ţară şi din lumea întreagă”. Pe contul ei de TikTok, ea recunoștea că emisiunea i-a fost retrasă de pe micile ecrane.

„O surpriză am avut când am văzut acel comunicat. Da, este adevărat, m-am retras din televiziune, din Realitatea PLUS, mai precis am fost retrasă definitiv aș spune eu din Realitate PLUS. Dar asta nu înseamnă că nu există viață și după divorț și poate una mult mai bună”, a afirmat Alexandra Păcuraru, fiica cea mare a patronului Realitatea Plus.