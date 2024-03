Prezentatoarea TV din România concediată de pe o zi pe alta. Ce s-a întâmplat: „Am fost retrasă definitiv”

Este pentru prima dată în mass-media românească când un angajat al unui post TV află dintr-un comunicat de presă că „ia o pauză, pe o perioadă nedeterminată, de la televiziune”. Citește mai departe și află despre prezentatoarea TV din România concediată de pe o zi pe alta.

Născută în Galați, în 1987, Alexandra Păcuraru este cunoscută ca fiind una din importantele moderatoare a unor emisiuni politice de la Realitatea Plus. În afară de asta, după cum bine se știe, este fiica controversatului Maricel Păcuraru, afaceristul implicat într-un amplu dosar de delapidare cu polițe de asigurare, și cu un prejudiciu de peste 4 milioane de euro.

De altfel, controversatul om de afaceri este și principalul acționar al postului TV unde fiica sa, Alexandra Păcuraru, care a fost de multe ori amenințată, a activat în ultimii ani.

Într-un comunicat publicat de post pe 14 martie românii erau anunțați că Alexandra Păcuraru „ia o pauză, pe o perioadă nedeterminată, de la televiziune”, jurnalista recunoscând ulterior că așa a aflat pentru prima dată de decizia postului de a o concedia, de pe o zi pe alta:

„Jurnalista Realitatea PLUS Alexandra Păcuraru, moderatoarea unor emisiuni cu tradiție în trustul Realitatea, ca „România Suverană” și „Caravana România Suverană”, ia o pauză de la televiziune.”, scrie comunicatul Realitatea Plus .

Ba mai mult de-atât, în comunicat se mai precizează că jurnalista „transmite publicului Realitatea PLUS că este deosebit de recunoscătoare pentru experiența pe care a acumulat-o alături de echipă”.

Imediat după publicarea comunicatului amintit anterior, jurnalista avea să reacționeze pe contul personal de TikTok într-un clip, pe marginea celor anunțate de conducerea postului tv, spunând că „Surpriză am avut şi eu ieri când am văzut acel comunicat de presă.”:

„Este anul marilor schimbări şi al marilor surprize. Surpriză am avut şi eu ieri când am văzut acel comunicat de presă.

Da, este adevărat, m-am retras temporar din televiziune, din Realitatea Plus.Mai exact, am fost retrasă, definitiv, aş spune eu, din Realitatea Plus. Dar asta nu înseamnă că nu există viaţă şi după divorţ şi poate una mult mai bună. Dumnezeu ne-a învăţat să nu spunem niciodată niciodată, pentru că doar el ştie ce planuri are pentru fiecare dintre noi.

Eu rămân aceeaşi Alexandra şi puteţi să fiţi convinşi că în mine aveţi un aliat puternic atunci când vine vorba despre România Suverană.”, a spus jurnalista în clipul de pe TikTok.