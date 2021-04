Schimbări majore la Asia Express sezonul 4. Unde se va filma, de fapt, în anul 2021

Producătorii emisiunii ”Asia Express” au anunțat că pregătirile sunt în toi pentru sezonul 4, urmând ca după Paște să înceapă aventura. Schimbarea constă în faptul că reality-show-ul nu se va mai filma în Asia.

”Asia Express” continuă! Schimbările sezonului 4. Nu se va mai filma în Asia

Echipa de producție a show-ului este în focuri fiindcă pregătirile pentru noul sezon ”Asia Express” sunt în toi. Producătoarea Mona Segall și colegii ei sunt în linie dreaptă cu aranjamentele. Este posibil ca anul acesta vedetele și echipa emisiunii să suporte temperaturi mai scăzute decât în ceilalți ani, deoarece filmările nu vor mai avea loc în țări din Asia, ci în Rusia și Turcia.

În 2017, participanții au traversat traseul Ha Long – Bangkok – Vietnam – Laos – Cambodgia – Thailanda. În 2018, cu toții au mers pe drumul Negombo – Mumbai – Sri Lanka – India, iar în 2019 pe Lucena – Taipei. Pentru 2021 se iau în calcul zonele Sochi, Rize, Trabzon.

Numele care ar putea să prezinte emisiunea

Gina Pistol, gazda show-ului de până acum, este în concediu de maternitate, astfel că pentru noul sezon se iau în considerare nume precum Dorian Popa, Speak, Liviu Vârciu sau Răzvan Fodor, toți foști concurenți din primele trei sezoane. Este posibil ca unul dintre oamenii din fața camerelor de filmat să fie Ionuț Dongo, cunoscut ca Oase, câștigător al sezonului 2 ”Asia Express”, alături de fostul lui prieten, cântărețul CRBL.

Pe lista concurenților se află nume mari din showbiz-ul românesc, printre care Andreea Antonescu. Aceasta ar putea pleca alături de colega sa de trupă, Andreea Bălan, care a terminat filmările pentru ”Te cunosc de undeva”. În plus, având în vedere că are deja contract cu Antena 1, este foarte probabil să accepte ușor provocarea. Peste toate se adaugă lipsa concertelor din acest an, care o lasă ”liberă la mare”. De asemenea, Pepe, Connect-R, Jo și Juno se alătură competiției.

Detalii despre show

”Asia Express” este varianta românească a reality show-ului ”Peking Express”, bazat pe emisiunea belgiană și flamandă cu același nume care a fost creată în 2004. Aceasta a debutat în România în data de 12 februarie 2018, pe Antena 1. Concursul

cuprinde un grup de vedete împărțite în cupluri de doi concurenți care se luptă pe un traseu lung de aproape 4.000 km pentru a ajunge la o anume destinație, într-o călătorie împărțită pe mai multe etape.