Schimbări majore la ANAF! Ce se va întâmpla la descinderi. Anunț important pentru români

Se anunță o reformă la ANAF, iar inspectorii antiraudă vor fi înarmați până în dinți. Se vor face disponibilizări, iar inspectorii antifraudă vor primi pistoale, electroşocuri şi spray paralizant pentru descinderile la care participă.

Schimbări majore la ANAF! Ce se va întâmpla la descinderi

Florin Cîțu merge înainte cu reforma ANAF. Proiectul de modernizare a instituției prevede că două mii de posturi vor fi desființate, iar inspectorii antifraudă vor fi dotați cu pistoale, electroşocuri şi spray paralizant pentru descinderi. De asemenea, în acest proiect este prevăzut un număr maxim de posturi de 25.582, iar alte schimbări sunt anunțate și în ceea ce privește organizarea teritorială. În proiect se arată că sediul principal al direcțiilor regionale antifraudă fiscală se stabilește în municipii.

Conectarea serverelor la casele de marcat ale comercianților

ANAF mai dorește ca anul 2020 să fie cel în care interconectarea caselor de marcat cu serverele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) să se realizeze.

„Se fac eforturi pentru ca lucrurile să se întâmple cât mai curând posibil”, a afirmat Mirela Călugăreanu, în legătură cu interconectarea caselor de marcat ale agenților economici cu serverele ANAF.

În cadrul „Conferinței Anuale de Taxe”, președintele ANAF a declarat că strategia de informatizare la nivelul instituţiei a fost elaborată la finalul anului trecut şi cuprinde 14 proiecte, unele care se implementează pe termen scurt, iar altele pe termen lung.

„Dintre cele 14 proiecte, în acest an vor fi implementate un număr de patru proiecte şi unul deja a fost finalizat şi funcţionează începând cu 10 februarie. Este un element de back office, dar foarte important pentru noi. Am reuşit să realizăm transferul electronic al deciziilor de impunere din aplicaţia Pheonix cu programul SIAC. E un lucru pe care ni-l doream de ani de zile şi am reuşit să creăm această legătură, iar lucrurile să fie funcţionale începând cu data de 10 februarie”, a declarat preşedintele Agenţiei, Mirela Călugăreanu.

Conform Mirelei Călugăreanu, o asemenea realizare tehnică ar însemna „o degrevare a personalului din partea de gestiune de declaraţii de aceste procese care se făceau manual şi un element important care ajută atât adminstraţia fiscală, dar şi contribuabilii”.