Schimbări Cod Rutier 2025: Ce noi reguli vor trebui să respecte șoferii începând de anul viitor

O serie de modificări importante la Codul Rutier vor intra în vigoare începând din 2025, după ce mai multe proiecte legislative au fost deja aprobate de Senat și se află în Camera Deputaților pentru votul final. Aceste schimbări sunt menite să sporească siguranța rutieră, adresând probleme precum viteza excesivă, folosirea telefoanelor la volan și pregătirea insuficientă a șoferilor. Iată ce reguli noi vor trebui să respecte șoferii începând de anul viitor!

Modificări în Codul Rutier, începând cu 2025

Noul an vine la pachet cu anumite modificări fiscale, dar și legislative. Din 2025, se schimbă inclusiv câteva prevederi din Codul Rutier, iar cei care au sau urmează să obțină permis de conducere trebuie să fie la curent cu modificările.

Limitări pentru vehiculele puternice

Una dintre cele mai discutate modificări vizează interdicția pentru tinerii sub 21 de ani și pentru cei cu mai puțin de un an de experiență la volan de a conduce vehicule puternice. Conform proiectului legislativ, „Conducătorilor cu vârsta de până la 21 de ani, precum și celor care au o experiență de conducere mai mică de un an pentru categoria de vehicule B le este interzis să conducă vehicule care depășesc 100 CP, respectiv 75 kW însemnate”. Această regulă se aplică și motocicliștilor.

RCA obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice

Un alt proiect de lege prevede extinderea obligației de asigurare RCA și asupra bicicletelor și trotinetelor electrice. Astfel, utilizatorii acestor vehicule ar putea fi nevoiți să întocmească polițe de asigurare de răspundere civilă obligatorie, contribuind la acoperirea daunelor în cazul accidentelor.

Sisteme de limitare a vitezei

Uniunea Europeană a impus ca, din vara acestui an, toate mașinile fabricate în Europa să fie echipate cu senzori care detectează limitele de viteză de pe drumurile publice. Aceste sisteme vor avertiza șoferii prin sunete, vibrații în pedală sau volan atunci când depășesc limita legală.

Potrivit informațiilor din spațiul public, aceste tehnologii nu intervin asupra mecanismului de frânare, ci se bazează pe indicatoarele rutiere și datele GPS pentru a avertiza conducătorii auto. Măsura vine în contextul în care viteza excesivă rămâne o cauză principală a accidentelor din România, peste 700 fiind raportate anul trecut din această cauză.

Permise pentru tineri de 17 ani, cu condiții stricte

Un proiect inedit le-ar permite tinerilor de 17 ani să obțină permis auto pentru categoriile B și BE, dar cu condiția să fie însotiți în trafic de un adult cu permis de conducere de minimum 10 ani. „Persoana care însotește un minor care deține permis de conducere valabil pentru categoriile B, BE și conduce un autovehicul răspunde în mod solidar cu minorul pentru încălcarea regulilor de circulație”, se precizează în expunerea de motive.

Valabilitatea permisului, extinsă pentru persoanele sub 70 de ani

Pentru șoferii cu vârsta sub 70 de ani, permisul de conducere ar putea deveni valabil pentru o perioadă de 15 ani, față de 10 ani cât este acum. Totuși, pentru cei peste 70 de ani, valabilitatea va fi redusă la cinci ani, iar pentru cei trecuți de 80 de ani, la doi ani. Permisele emise anterior rămân valabile până la termenul de expirare inițial.

Creșterea numărului de ore de pregătire la școala de șoferi

Pentru obținerea permisului de conducere, numărul minim de ore obligatorii de pregătire ar putea crește de la 30 la 45. Această schimbare, dacă va fi adoptată, va aduce o creștere a costurilor pentru școala de șoferi, dar ar putea contribui la formarea unor conducători auto mai bine pregătiți.

Examinatori profesionalizați

Proiectul prevede ca examenul auto să fie susținut și de examinatori atestați, nu doar de polițiști. „Practica de a avea exclusiv polițiști examinatori este o reminiscență a statului centralizat comunist”, explică inițiatorii proiectului de lege. Această măsură ar putea reduce timpii lungi de programare pentru examene.