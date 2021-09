Schimbarea uriașă pe care a făcut-o Amalia Enache în viața fiicei sale. Cum a ales să o educe pe Alma

Amalia Enache este o mămică extrem de mândră și se bucură de orice schimbare din viața fiicei sale, Alma. Vedeta se pregătește ca micuța să înceapă grădinița, așa că a explicat totul despre cum a educat-o pentru a face față colectivului din instituțiile de învățământ.

În timp ce unii părinți așteaptă cu groază începerea grădiniței, mai cu seamă pentru că unii micuți nu vor să plece de acasă, Amalia Enache se bucură de un copil ce nu plânge în momentul în care ajunge în unitatea de învățământ, ba chiar a înțeles totul despre această etapă a vieții sale.

Nu îi cresc așteptările. (…) Cumva, mereu am pregătit-o pentru greu, dar asta a contat. Cred că pur și simplu așa este copilul, ea stă și la dentist.”, a spus Amalia Enache la Vorbește lumea.

„Nu a plâns niciodată la grădiniță. Am vorbit cu ea, i-am explicat că urmează o schimbare, dar eu cred că ține și de aluatul copilului. (…) Nu este un copil care se plânge sau nu acceptă schimbările.

De asemenea, Adela Popescu a ținut să o întrebe pe Amalia Enache și despre frica pe care o au părinții cu privire la covid-19 în momentul în care își duc micuții în colectiv. Vedeta a specificat că nu mai este așa de temătoare ca la început, mai ales pentru că a reușit să ia o decizie ce a bucurat-o nespus pe Alma.

„Cred că nouă, tuturor, nu ne mai este așa de frică așa cum ne-a fost la început, când virusul era necunoscut. Am făcut deja o schimbare în viața Almei, după ce a fost atât de fericită la grădinița de vară. (…)

A fost foarte greu anul trecut, știm toți regulile din România. Când am văzut scăderea indicilor, am zis că este momentul să recupereze ce a pierdut anul trecut și am fost la o grădiniță de vară, unde totul se întâmplă în exterior, în întregime. (…)

Ei au iepuri, au găini. Era din start ideea de a le oferi copiilor o copilărie cumva cum aveam și noi pe la bunici, adică cu foarte multă joacă.”, a mai zis aceasta.