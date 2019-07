Cum a reușit Amalia Năstase să slăbească peste 25 de kilograme. Secretul care a ajutat-o să aibă o transformare incredibilă

Amalia Năstase este într-o continuă transformare! A reușit să dea jos 25 de kilograme, însă ea nu se oprește aici. Vedeta este hotărâtă să mearga mai departe cu procesul de slăbit și să-și subțieze cât mai mult silueta.

Ce cură de slăbit a folosit Amalia Năstase

În urmă cu patru ani, Amalia Năstase a reușit să ia considerabil în greutate. Vedeta a explicat că s-a îngrăşat foarte mult după ce l-a născut pe băieţelul ei, din relaţia pe care o are cu Răzvan Vasilescu. „Totul a început acum patru ani. Era a treia sarcină şi metabolismul meu mi-a făcut cadou 30 de kilograme pe care mi le-a lăsat ca pe nişte pietre de moară”, a mărturisit Amalia. Vedeta nu s-a resemnat, ci a apelat la ajutor specializat pentru a slăbi sănătos. „Am slăbit cu un regim, trebuie să-ţi faci analize înainte şi mergi la doctor, unde primeşti un regim cu nişte prafuri de băut, pe care le iei dimineaţa şi seara, iar la prânz poţi să mânânci carne sau ce vrei tu. Am slăbit 20 de kilograme în 80 de zile, acum am 75 de când am început acest tratament şi mai am de dat jos încă 15”, spunea Amalia la începutul lunii iunie, potrivit click.ro. Și în prezent ea are mare grijă la alimentația ei. „Dimineaţa mănânc 50 de grame de prosciutto cu un biscuit de ovăz. Ca gustare, am un măr, ceea ce este viaţă, pentru că eu, o lună de zile, n-am pus gura pe nimic altceva decât praf de proteine, carne şi peşte. Când am mâncat primul măr, parcă am mâncat ambrozie”, a mai spus ea.

Apelează la tratamente corporale

Deși în ultima perioadă a reușit să slăbească foarte mult, Amalia nu se oprește aici. Ea a început să apeleze și la procedurile corporale, care o ajută enorm în modelarea siluetei sale, pe lângă noul stil alimentar adoptat. Dovadă sunt și imaginile pe care vedeta a început să le posteze, în mediul online, în care apare într-o formă de zile mari. „Fantastic arăți!”, așa sună unul dintre comentariile pe care Amalia le-a primit din partea prietenilor săi virtuali.