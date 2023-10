Schimbarea care a făcut-o pe Ruxi Opulenta să se simtă feminină: ”Nu am avut curajul, credeam că nu se poate sau că nu-mi stă bine” EXCLUSIV

După ce de-a lungul timpului a testat peruci în diverse nuanțe și lungimi, care au ajutat-o să creeze look-uri excentrice, Ruxi Opulenta a avut curajul să facă un test cu podoaba sa capilară. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Ruxi Opulenta ne-a explicat că i-a fost teama de eșec și că a tot amânat această schimbare de look, care îi conferă un plus de feminitate.

De ceva vreme, câștigătoarea concursului “Bravo, ai stil! Celebrities” a intrat în rândul blondelor cu părul scurt și se simte bine așa.

Creatoarea de conținut Rux și Opulență sau Ruxi Opulenta, cum este cunoscută în mediul online Roxana Erdei, ne-a vorbit și despre complexul cu care s-a luptat în adolescență, dar și că nu face niciun efort pentru silueta trasă prin inel, pe care o afișează în prezent.

Tânăra a devenit cunoscută publicului prin prisma proiectului LikeOne, pe care l-a avut alături de Creața.

Ea a participat și la reality show-ul de la Pro TV – ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, și ne-a declarat în exclusivitte că “Mereu mi-am dorit să fiu blondă cu părul scurt, dar nu am avut curajul”.

Playtech Știri: De ceva vreme ți-ai schimbat lookul, te-ai făcut blondă. Ce te-a motivat?

Ruxi Opulenta: Mereu mi-am dorit să fiu blondă cu părul scurt, dar nu am avut curajul sau credeam că nu se poate sau că nu-mi stă bine, dar în clipa în care am zis: fă-o și m-am văzut în oglindă, am zis că așa vreau să rămân.

Știu că sună ciudat pentru mulți, dar mă simt foarte feminină cu părul așa și cu freza asta. Chiar dacă lumea zice că părul lung e feminin, nu! Eu mă simt feminină așa! Mi se pare că îmi scoate totul în evidență: urechile, fața.