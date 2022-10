Câte kilograme a slăbit Ruxi Opulenta la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”: „Mă apucă panica” VIDEO EXCLUSIV

Ruxi Opulenta, pe numele său real Roxana Erdei, și-a testat limitele prin participarea la emisiunea “Sunt celebru, scoate-mă de aici!” de la Pro TV. După ce a făcut foamea în Republica Dominicană, creatoarea de conținut divinizează mâncarea și susține că nu ar mai repeta o astfel de experiență decât dacă ar avea provizii de hrană. În interviul exclusiv acordat pentru Impact.ro, șatena ne-a povestit cum s-a readaptat la viața de zi cu zi și ce ambiții are pe plan profesional.

Ruxi Opulenta, detalii despre experiența de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”: câte kilograme a slăbit?

Cum te-a schimbat experiența în jungla dominicană?

Poate mi-am dat seama că nu sunt atât de rezistentă la foame. Apreciez mult mai mult mâncarea, nu aruncam până acum mâncare, dar acum când văd că nu am terminat tot din farfurie, mă apucă panica, pentru că nu vreau să arunc. În junglă trăind în fiecare zi cu foarte multă foame în mine, mâncam și de pe jos, mi-am dat seama că sunt oameni care trăiesc zilnic cu senzația asta de foame în stomac și mi s-a părut oribil, atunci mi-am dat un film foarte prost când am realizat chestia asta.

Cât ai slăbit în perioada în care ai fost concurentă la “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”?

Nu am slăbit foarte mult, vreo 3-4 kg, dar păream mult mai slabă. Păream foarte slabă, gen coaste ieșite, oase, toate mi se vedeau, așa nu am slăbit mult, dar arătam scheletic.

A avut probleme de sănătate?

Nu, nu am avut absolut nicio problemă și chiar îmi ziceam: mamă, să vezi ce o să-mi apară: bube, iritații, nimic, doar probleme psihice, dar în rest nu, am fost tun.

Ai legat și prietenii acolo?

Am legat foarte multe prietenii și nu mă așteptam. Bine, cu Anisia eram deja prietenă, cu Lidia, cu Ami, cu Alex Bogdan, cu Răzvan, chiar vorbim în fiecare zi toți. Ne-am legat cumva, acolo e altă lume și te legi cumva diferit de oameni decât în viața reală.

Când ai revenit acasă, cum te-ai tratat după acea perioadă în care ți-au lipsit mâncarea în primul rând, confortul de acasă, telefonul?

Când am venit acasă am vrut doar să stau singură, nu am avut chef să mă sune nimeni, să vorbesc cu nimeni, pentru că simțeam că nu am ce explicații să le dau, că nimeni nu mă înțelege în afară de cei care au fost cu mine. Le spuneam: “Bă, a fost oribil! Am avut zile în care nu mâncam!” și ei spuneau: “Lasă că trece! Ieșim?” Și nu aveam chef, nu puteam. Lăsați-mă să-mi revin, că nu mă înțelegeți și nu vă suport!

,,Mi-am dat seama că pot să fac multe lucruri”

Ai mai repeta o astfel de experiență?

Nu, nu aș mai repeta-o, m-am convins ce fac acolo. Bine, dacă ar trebui, aș face-o! Mi-am dat seama că pot să fac multe lucruri și nu mi-e frică, dar nu m-aș mai duce că mi-e foame, vreau să mănânc. Doar dacă aș lua mâncare la mine sau ceva provizii: conserve, m-aș duce.

Te pricepi la gătit?

Nu gătesc deloc, nu am nicio treabă cu gătitul! Pâine și brânză cu roșii mănânc, deci nu, exclus! Mănânc în oraș sau comand mâncare, că singură mă descurc, nu e problemă. Mai am în frigider o brânză, o roșie, pâine, o ceapă și trece ziua.

Pe plan profesional ce mai urmează?

Lansez a doua carte, care o să fie tot așa despre relații, femei, chestii interesante. Nu e imaginar, o să fie un cumul de povești adunate din mai multe părți într-un personaj, o să vedeți, o să vă placă, o să fie foarte mișto. În rest mă ocup de filmările mele, de prostiile mele de pe net, din astea. Următorul pas pentru mine – care este un vis foarte mare – este un film, să joc, orice care ține de un film și actorie, asta este ce-mi hrănește sufletul.