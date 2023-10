Ce s-a ales de Ruxi Opulenta și cum arată acum: “M-a filmat maică-mea, că nu avea cine să mă filmeze” VIDEO EXCLUSIV

Rux și Opulență sau Ruxi Opulenta, cum este cunoscută în mediul online Roxana Erdei, s-a lansat în urmă cu mulți ani cu proiectul Like One alături de Creața, după care fiecare a evoluat separat profesional. Ruxi a scris cărți, a câștigat concursul “Bravo, ai stil! Celebrities” și lucrează ca stilist.

Pasiunea ei pentru modă se vede și pe rețelele de socializare, unde este protagonista unor outfituri excentrice realizate în locuri inedite. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, creatoarea de conținut ne-a mărturisit că mama ei a fost cea care a filmat-o în balta cu păstrăvi, motiv pentru care i-a propus o colaborare când va ieși la pensie, dar și că ideile ei creative se vor vedea în noul videoclip al artistei Ami, unde este responsabilă cu 2 din cele 4 ținute purtate de cântăreață.

Ruxi Opulenta: “M-a filmat maică-mea, că nu avea cine să mă filmeze”

Ruxi Opulenta dă dovadă de creativitate și îi place să se joace și să mixeze diverse piese, reușind să își surprindă fanii cu propunerile vestimentare inedite. Una dintre ele a fost Maleficent Balcan Edition pentru care a filmat într-o baltă cu păstrăvi.

Unde a avut loc această filmare?

Această ședință foto pe care o ador efectiv a avut loc în curtea prietenei cele mai bune a mamei mele. Au o curte mai mare și au o mică baltă, pentru că ei cresc păstrăvi. M-am dus într-o zi în vizită și mi-a zis: “Nu vrei să hrănești peștii?” Ce pești? “Păstrăvii!”

Și mi-a dat niște bobițe să arunc. Și când am văzut că arunc și au început să volbure apa așa, uite așa mi-a făcut creierul. Și a doua zi am fost acolo și a ieșit acest clip. Am zis că vreau să fiu Maleficent care cumva face natura să trăiască.

A ieșit bombă, mie îmi place! Îl ador. Bine, m-a filmat maică-mea, îți dai seama, nu s-a putut mai mult, că nu avea cine să mă filmeze.

Vezi și: Ruxi Opulenta s-a dezbrăcat la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. S-a întâmplat de faţă cu toţi ceilalţi concurenţi. Foto

Cine e mereu în spatele camerei?

Mereu nu e maică-mea, deși i-am zis: dacă tot ieși la pensie, decât să stai la televizor, mai bine vii după mine. Dar astea pe care le-am filmat ultimele, maică-mea a fost. Eram acasă, mami, am o idee, hai!

Nu ți-a părut rău de cizme pentru acest clip?

Nu, că sunt din alea de pescar, mi-am luat cizme speciale de pescuit. Eu sunt conștiincioasă, m-am dus la magazin, mi-am luat cizme de pescar, m-am echipat. Mi-ar fi plăcut să intru mai adânc în apă, doar că era foarte mult nămol și cred că mă pierdeam pe acolo.

Ai plătit-o pe mama pentru munca depusă?

Păi nu e nevoie, e mama mea. E un privilegiu că are un copil, mereu îi zic: mami, vezi că sunt un geniu?

Ce faci cu hainele excentrice pe care le folosești în ședințele foto?

Pe astea mai excentrice le folosesc strict pentru ședințe sau când ies sau mai am o artistă de îmbrăcat și atunci îi zic: uite, am chestii mai excentrice! Sunt pentru videoclipuri, pentru oameni care sunt mai artiști.

De cine te ocupi ca persoane publice?

Cel mai mult lucrez cu oameni care nu sunt neapărat faimoși, dar cu artiști am lucrat cel mai mult cu Ami. Acum își lansează și noul clip și o să aibă niște ținute bombă și abia aștept să le vedeți. Cumva simțim la fel și atunci când îi zic o idee nebună, ea zice da. Hai să facem! Și cu ea îmi este foarte ușor.

Ruxi Opulenta: “Are 4 ținute în clip, dar doar 2 sunt ale mele”

Cum i-ai schimbat schimbat stilul vestimentar? Ce îi lipsea?

Nu pot să zic că i-am schimbat stilul, pur și simplu i-am adăugat chestia aia de extra, că și ei oricum îi place extra și am venit eu cu ideile mele și mai extra și cu ce zice ea, ce zic eu, a ieșit ceva. O să vedeți clipul!

Te-ar putea interesa și: Ce afacere vrea să-și deschidă Ruxi Opulenta după ce a câștigat Bravo, ai stil. E cel mai mare vis al ei

Câte ținute a schimbat Ami în videoclip?

Are 4 ținute în clip, dar doar 2 sunt ale mele și 2 sunt făcute de altcineva. O să vedeți: sunt 4 ținute bombă! Și lookul ei e bombă, o să vedeți un nou look!

Video: Mihai Robu