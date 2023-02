Schimbare radicală pentru o fostă concurentă Survivor România. Fanii au recunoscut-o cu greu

Una dintre cele mai cunoscute artiste din România este de nerecunoscut, pe rețelele sociale. Fosta concurentă de la Survivor 2022 arată incredibil. Schimbarea prin care a trecut este radicală. Cum arată acum frumoasa șatenă.

Otilia Bilionera nu mai are nevoie de niciun fel de introducere, fiind una dintre cele mai celebre cântărețe din România. Notorietatea vedetei a căpătat dimensiuni astronomice anul trecut, când a acceptat provocarea de a participa la Survivor România 2022.

Pe traseu, Faimoasa a demonstrat că poate face față tuturor dificultăților, de la condițiile meteo nefaste, la lipsa odihnei, foamea, oboseala și stresul.

În prezent, Otilia Bilionera arată senzațional. De când s-a întors acasă, artista s-a ocupat în continuare de cariera ei muzicală, iar, recent, șatena a realizat un pictorial incendiar pe rețelele sociale. Fanii abia au recunoscut-o.

Diva și-a etalat trupul de adolescentă într-o salopetă neagră, din dantelă, care i-a pus în evidență picioarele tonifiate și formele de clepsidră.

Machiajul impecabil, coafura retro și pantofii înalți, cu un toc amețitor, au întregit tabloul. Fanii s-au grăbit să o complimenteze, iar unii au asemănat-o cu celebra artistă Lana del Rey.

Otilia este, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase și curtate femei din showbizul autohton, fiind o artistă pentru care imaginea contează foarte mult.

Cu toate acestea, diva a dezvăluit că nu investește o avere în haine de lux, pe care le consideră, într-un final, articole vestimentare menite să-ți îmbrace trupul.

Acum câteva luni, Otilia Bilionera a dezvăluit care este cel mai scump articol vestimentar pe care-l posedă. Ar fi vorba despre o salopetă bătută în întregime cu pietre Swarovski, ce valoarează 9.000 de euro.

„Nu sunt genul care să dau mulți bani pe haine, sunt niște cârpe, indiferent că e brand sau nu, tot cârpă e. Cred că am o salopetă cu pietre Swarovski, care valorează vreo 9.000 de euro, dar e lucrată toată din pietre Swarovski.

Nu am dat bani pe ea, am primit-o. Am purtat-o de două ori, că nu pot să o port de mai multe ori, o data a fost când am câștigat în Hamburg premiul pentru cea mai bună artistă din Balcani. Am și rochie la 70 de lei, pe care o port uneori”, a declarat artista pentru Impact.ro.