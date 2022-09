Câți bani a costat cel mai scump articol vestimentar al Otiliei Bilionera. Suma te va uimi (exclusiv)

Otilia Bilionera este una dintre cele mai cunoscute artiste românce, iar succesul în cariera muzicală i-a adus bani frumoși în conturi și multe satisfacții financiare. Fosta Faimoasă de la Survivor România 2021 are o colecție impresionantă de costumații de scenă. Care este cel mai scump articol vestimentar al solistei.

Este una dintre cele mai frumoase și curtate femei din showbizul românesc, fiind o artistă pentru care imaginea contează foarte mult. Cu toate acestea, Otilia Bilionera mărturisește că nu investește o avere în haine de lux, pe care le consideră, într-un final, doar veșminte menite să-ți acopere trupul.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru impact.ro, Otilia Bilionera a dezvăluit care este cel mai scump articol vestimentar pe care-l posedă. Ar fi vorba despre o salopetă bătută în întregime cu pietre Swarovski, ce valoarează 9.000 de euro.

Fosta concurentă de la Survivor România 2021 spune că superba salopetă a fost un cadou, întrucât șatena nu ar fi cheltuit o sumă atât de mare pe haine.

„Nu sunt genul care să dau mulți bani pe haine, sunt niște cârpe, indiferent că e brand sau nu, tot cârpă e. Cred că am o salopetă cu pietre Swarovski, care valorează vreo 9.000 de euro, dar e lucrată toată din pietre Swarovski.

Nu am dat bani pe ea, am primit-o. Am purtat-o de două ori, că nu pot să o port de mai multe ori, o data a fost când am câștigat în Hamburg premiul pentru cea mai bună artistă din Balcani. Am și rochie la 70 de lei, pe care o port uneori”, a declarat artista pentru impact.ro.