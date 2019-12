Schimbare radicală de look pentru Nicole Cherry, după ce și-a operat bustul. Cu lenjeria la vedere și îmbrăcată în piele neagră

Nicole Cherry a depășit de mult statutul de copilul care a dat peste cap muzica românească. Aceasta este un adult în devenire, motiv pentru care revine în fața fanilor cu o schimbare enormă de look, semn că a depășit de o bună bucată de vreme perioada copilăriei.

Nicole Cherry, schimbare radicală de look

Nicole Cherry și-a șocat fanii în ultima postare. Cei care o iubesc și care o apreciază au fost uimiți de noua abordare stilistică a tinerei cântărețe. Aceasta a dat uitării hainele extrem de feminine, buclele lejere și zâmbetul inocent și a trecut la un stil Punk. „Punk’s not dead!@houseofcompulsion about last night @elleromania„, a scris cântăreața în dreptul fotografiilor.

Prezentă în cadrul unui eveniment monden, artista a furat privirile tuturor cu o ținută aparte. Cireșica a crescut, iar formele sale apetisante le putem vedea în desele postări pe care le face în mediul online. Artista a respectat întocmai tematica evenimentului, așa că s-a conformat și a adoptat stilul punk-rock. Mai mult decât atât, ea nu s-a oprit doar la vestimentație, așa că a mizat și pe noua coafură că o va scoate din anonimat, făcându-și un breton.„Trebuie să recunosc, te prinde foarte bine stilul acesta! 👍♥️😊😍”, „Ești superbă!”, „Sexy!”, „Woooow! Fabuloasa❤️”, au fost doar câteva din comentariile internauților.

„Ma simt mult mai bine, n-am exagerat”

Frumoasa artistă a apelat în cele din urmă la măestria medicilor esteticieni, astfel că la doar 20 de ani a decis să-și mărească bustul. Aceasta a vorbit deschis despre schimbarea pe care a făcut-o și a spus că acum se simte mult mai bine în pielea sa.