Schimbare majoră la Survivor România 2021. Kanal D a făcut deja anunțul

Schimbare uriașă la Survivor România 2021! Fanii show-ului sportiv au parte de un anunț care le dă agenda peste cap. Ce se întâmplă cu cea mai aspră provocare de la noi? Kanal D a făcut anunțul oficial.

Suviror România 2021: Schimbare uriașă în cadrul show-ului sportiv. Anunțul Kanal D

Kanal D a anunțat că ora difuzării Survivor România 2021 se modifică! Emisiunea ar fi venit în atenția telespectatorilor în zilele de miercuri și joi, de la orele 22:30. De pe data de 13 ianuarie încolo, show-ul sportiv urmează să apară pe micile ecrane de la orele 22:00.

În zilele de vineri, sâmbătă și duminică ora difuzării rămâne neschimbată – 20:00. Bătăliile dintre Războinici și Faimoși sunt cuprinzătoare, iar din cauza conjuncturii și a factorilor externi extrem de duri conflictele nu s-au lăsat așteptate.

Din păcate, în tabăra Războinicilor fanii au văzut deja și primele scene de violență care au avut loc între Georgiana Lupu și Musty. Fosta concurentă de la iUmor și fratele lui Kamara s-au jignit ca la ușa cortului, iar femeia s-a enervat atât de tare încât a renunțat la cuvinte și a continuat prin a-l brusca pe coechipierul ei. De asemenea, remarci și declarații tăioase se aruncă și în tabăra adversă, unde verigile slabe sunt de departe Amna și Alexandra Stan.

Discuții și scandal în ambele tabere

Cele două cântărețe sunt aspru discutate de colegi la testimoniale din cauza modului moale de a fi și pentru faptul că nu-și dau silința pe traseu și trag echipa înapoi. „Alexandra Stan nici n-a terminat traseul, adică de la Alexandra Stan nu mai am nicio pretenție, nu pentru că este femeie, ci pentru că ea nu știe nimic’, spune faimosul Zannidache. „Este cea mai mare provocare pentru că nu am fost niciodată despărțită de băiețelul meu’, spune Amna, cuprinsă de dorul de copilul ei.

„Nu sariti toti cand vorbesc cu unul pentru ca inseamna ca voi sunteti mana in mana impotriva mea! Mi-am dat seama! De cinci ori te-am chemat! Nu mi-ai dat-o… Nu mi-ai dat-o langa foc… Nu te zbiera! Nu te zbiera! Toata echipa sare pe mine si eu am dreptate”, a spus sportiva. „Tu ai cerut lanterna pentru a vedea daca era o insecta acolo! Nu era nicio insecta! Am varsta sa-ti fiu tata!”, a replicat Musty.

„Telespectatorii vor avea ocazia să vadă în sezonul al doilea oameni cu ambiție”