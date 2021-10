Schimbare majoră în viața Mihaelei Rădulescu. Ce a dezvăluit vedeta Pro TV

Mihaela Rădulescu nu mai locuiește de 15 ani în România, ci la Monaco, acolo unde și-a creat cele mai frumoase amintiri. Viața pe Riviera Franceză îi priește de minune frumoasei vedete, care dezvăluie ce schimbări majore s-au produs în viața sa. Iată ce spune vedeta PRO TV despre fiul ei și partenerul acesteia, Felix Baumgartner.

De 15 ani, Mihaela Rădulescu trăiește la Monaco, ducând o viață lipsită de griji. Totutși, vedeta în vârstă de 52 de ani revine cu drag în România, de fiecare dată când are un nou proiect. Recent, prezentatoarea TV a mărturisit că viața de aic este foarte diferită de cea de acolo. Comparativ cu multe femei trecute de 50 de ani, Mihaela iubește adrenalina de orice fel și nu se dă înapoi din a încerca experiențe noi.

„Masked Singer România” și „Ferma” sunt câteva dintre proiectele pentru care Mihaela Rădulescu s-a întors în România, la PRO TV. De asemenea, vedeta nu refuză nici ședințele foto, pentru că îi este drag să pozeze în ipostaze incendiare.

Ce-i drept, de-a lungul ultimilor ani, frumoasa brunetă nu prea a stat prin țara natală, ci și-a petrecut timpul la Monaco, în compania iubitului său celebru, Felix Baumgartner. Revine în România pentru a munci. Se focusează la proiectele pe care le are aici, apoi pleacă la Monaco, unde locuiește alături de Felix Baumgartner.

Viața la Monaco este lipsită de griji. Traiul acolo îi permite vedetei noastre să fie foarte organizată și disciplinată în privința alimentației și a sportului. Ce să mai, Mihaela Răduleascu are o viață de invidiat, călătorește mult în diferite destinații turistice, lucru care o face fericită pe deplin.

„E mult mai bun mediul acolo, ca să zic așa, pentru o disciplină de viață. Poate și pentru că am mai puține lucruri de muncit. În România e mai greu cu filmările, cu proiecte, cu emisiuni. Aici nu am timp să mănânc la ore regulate. Acolo am timp de lucrurile astea și am avut timp în toți anii ăștia acolo pentru că te organizezi cumva și după programul copilului care are școală pe anumite ore, care mănâncă la anumite ore.

Eu trăiesc dintr-un loc în altul, asta și pentru că circul mult pe Planetă, Felix merge în multe locuri, merg cu el când nu am altceva de făcut. E o viață foarte activă, foarte diferită de o viață normală și casnică. Nu mă plâng niciodată, nu îmi e greu, nu sunt aia care să zic că nu mai pot. Mai pot valize toată viața, îmi place genul acesta de viață.”, a spus vedeta, care e detectiv la „Masked Singer”, sezonul 2.