Schimbare majoră în serialul VLAD! Pro TV tocmai a făcut anunțul. Ce se întâmplă cu distribuția curentă

Vești extraordinare pentru fanii serialului ”Vlad”, de la Pro TV! Celebrul serial va reveni pe micul ecran din data de 14 septembrie, iar răzbunarea protagonistului îi va ține pe admiratori din nou în fața televizoarelor.

Schimbare majoră în serialul VLAD! Pro TV tocmai a făcut anunțul

Linia dintre bine și rău de vine tot mai subțire în serialul ”VLAD”, de la Pro TV. Astfel, fanii acestuia se pot delecta cu situații complexe, iubiri surprinzătoare și tensiuni mari. Toate acestea îl vor aduce pe Vlad, protagonistul, mult mai aproape de a-și dezvălui secretul.

Dar surprizele pentru telespectatori nu se opresc aici, căci din această toamnă un nou personaj își va face apariția. Este vorba despre un personaj care va fi interpretat de actorul Marius Manole și care este pe cale să-i strice planurile de răzbunare ale lui Vlad. Iubitul actor interpretează astfel rolul lui Petre Toteanu, un procuror șef extrem de abil și bun profesionist, ce ajunge să investigheze povestea lui Adrian Anuței. De altfel, Petre Toteanu va avea un rol extrem de important în continuarea poveștii ”VLAD”.

„Am mulți colegi extrem de talentați în VLAD. Acesta este unul din multele motive pentru care mă bucur că fac parte din acest cast. Eu am făcut puțin film în cariera mea și faptul că în jurul meu sunt profesioniști, fiecare în meseria lui, a mai atenuat din emoții… Mă bucur pentru întâlnirea cu regizorul Jesus del Cerro, rar am văzut un regizor care să-și iubească atât de mult actorii și să îi protejeze. Energia și pasiunea pe care o are pe platou îi molipsește pe toți. În ceea ce privește rolul meu, îmi este foarte drag, deși inițial nu am crezut că mă potrivesc. Dar colegii și Jesus m-au convins că trebuie să mă bucur și să descopăr personajul. Iată că ușor, ușor, m-am îndrăgostit de personaj, de acest Petre Toteanu cu care am descoperit că am multe în comun. De exemplu, la fel ca el, și eu îmi doresc ca oamenii să plătească pentru greșelile lor, iar adevărul să iasă la iveală”, a declarat Marius Manole.

Dar oare va descoperi Petre Toteanu adevărul despre Adrian Anuței? Telespectatorii vor afla asta în celebrul serial a cărui premieră va avea loc luni, 14 septembrie, de la ora 20:30, la postul de televiziune Pro TV.