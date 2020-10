Schimbare în serialul Vlad de la PRO TV. Se întâmplă chiar în seara asta

Anunţ important pentru fani. O schimbare de zile mari are loc în această seară în serialul “Vlad” de pe Pro TV. Ce surpriză le-au pregătit producătorii telespectatorilor fideli?!

Fanii serialului “Vlad” au parte de o mare surpriză în episodul care se va difuza chiar în această seară, de la 20:30. Noul sezon vine cu un personaj surpriză interpretat de Marius Manole. Actorul joacă rolul lui Petre Toteanu, un procuror șef foarte abil și bun profesionist. Acesta ajunge să investigheze povestea lui Adrian Anuței şi va avea o mare importanţă în continuarea poveștii.

“Este primul rol într-un serial, în ultimii ani am stat mult pe scenă. Eu sunt obișnuit să pot controla lucrurile. Acum însă voi sta în fața televizorului și nu voi putea schimba nimic, asta mă sperie. Sper că fanii serialului Vlad să mă accepte. Sunt curios să văd cum vor reacționa cei care mă știu mai mult de la teatru”, spune Marius Manole, conform Pro TV.

Tot în episodul din această seară, telespectatorii vor avea parte de scene incendiare. Relaţia dintre Carla (Monica Bîrlădeanu) şi Ivana (Raluca Aprodu) va evolua într-un mod total neaşteptat. Cele două intră într-un adevărat joc al seducţiei.

„Ce le aseamănă pe cele două este faptul că amândouă au avut o viață destul de dificilă și fiecare s-a descurcat cum a putut. Cred că sunt două femei care au suferit mult și care nu au avut parte de multă susținere în viață. Tot ce au făcut, au făcut singure.

Diferența e că personalitatea Carlei e una mai puternică și a ales să lupte, iar Ivana a ales să se autodistrugă. Deși relația dintre ele începe abrupt, ea va evolua cumva neașteptat, atât pentru public, cât și pentru personajele din serial. Ivana este o femeie neiubită. Și se agață de oricine îi oferă puțină iubire. Cred real că Ivana are nevoie să fie iubită. Și atât. Simplu.

Nu am mai jucat niciodată cu Monica. De știut, ne știam așa cum ne știm cumva toți din breaslă noastră mică. A fost tare drăguț să lucrăm împreună. Am râs mult. Monica are autoironie și umor și eu respect foarte mult calitățile astea. Evident, când trebuia să filmăm, eram serioase”, a povestit Raluca Aprodu, pentru Click.ro.