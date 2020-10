Scene pasionale la PRO TV. Două vedete feminine din serialul Vlad, atingeri fierbinți

Pentru fanii telespectatori ai serialului ”Vlad”, noul sezon a scos la vieală mai multe schimbări și apariția unor personaje noi. În cel mai recent episod, ce va fi difuzat în această seară, veți descoperi o nouă fațetă a două personaje.

În această seară, la PRO TV, serialul ”Vlad” revine cu un nou episod, plin de acțiune, dar și de scene pline de tensiune și chiar senzualitate. Două din personaje, Carla și Ivana, vor ajunge fața-în-față, iar povestea celor două va fi una plină de lucruri neprevăzute. Carla, în interpretarea Monicăi Bârlădeanu, va încerca să scoată de la Ivaana, jucată de Raluca Aprodu, informații.

Și cum femeile, puternice, știu ce trebuie să facă, Carla va trece și la seducție și tertipuri doar de ea cunoscute. Producătorii serialului spun că scenele dintre cele două vor fi pline de senzualitate, tensiune, dar și fierbinți.

Actrița Raluca Aprodu nu este la prima colaborare cu Jesus del Cerro. Cei doi au mai colaborat, în 2008, la filmul „Contra Timp 1” și apoi în 2009 a filmat pentru la „HoHoHo” și pentru ”Contra Timp 2″. Despre scenele filmate cu Monica Bârlădeanu, Raluca a fost foarte impresionată de profesionalismul acesteia, declarând că:

”Ce le aseamănă pe cele două este faptul că amândouă au avut o viață destul de dificilă și fiecare s-a descurcat cum a putut. Cred că sunt două femei care au suferit mult și care nu au avut parte de multă susținere în viață. Tot ce au făcut, au făcut singure. Diferența e că personalitatea Carlei e una mai puternică și a ales să lupte, iar Ivana a ales să se autodistrugă. Deși relația dintre ele începe abrupt, ea va evolua cumva neașteptat, atât pentru public, cât și pentru personajele din serial.

Ivana este o femeie neiubită. Și se agață de oricine îi oferă puțină iubire. Cred real că Ivana are nevoie să fie iubită. Și atât. Simplu. Nu am mai jucat niciodată cu Monica. De știut, ne știam așa cum ne știm cumva toți din breaslă noastră mică. A fost tare drăguț să lucrăm împreună. Am râs mult. Monica are autoironie și umor și eu respect foarte mult calitățile astea. Evident, când trebuia să filmăm, eram serioase”, a declarat Raluca Aprodu.