Schimbare importantă la „Bravo, ai stil!” 2023. Ilinca Vandici tocmai a făcut anunţul despre noul sezon

Schimbare importantă la „Bravo, ai stil!” 2023! Ilinca Vandici a oferi detalii din culisele îndrăgitului show de la Kanal D. Ce a dezvăluit prezentatoarea concursului despre noul sezon, cel cu numărul opt.

De la debutul pe micul ecran, emisiunea de la Kanal D a câștigat, de la an la an, tot mai mulți fani, devenind una dintre cele mai de succes producții ale postului TV. Ilinca Vandici, gazda emisiunii, a oferit câteva detalii din culisele noului sezon, făcând și un anunț important pentru doamnele și domnișoarele din toate colțurile țării.

„Bravo, ai stil!” 2023 va veni cu o schimbare majoră. Dacă în ultimii ani ne-am obișnuit să vedem celebrități în postura de concurente, sezonul opt va marca o întoarcere la origini. Castigul pentru competiție este deschis și acum, iar „asta înseamnă că orice doamnă și dominșoară care își dorește să strălucească și să fie în lumina reflectoarelor, trebuie să vină să ne cunoască și să se bucure de experiența asta absolut fabuloasă pe care o dă acest show fenomen”.

Până în acest moment, în jur de 700 de persoane s-au înscris, dornice să audă de la exigenții jurați cele trei cuvinte magice: „Bravo, ai stil!”

„Este castingul deschis încă de anul trecut. Acest sezon o să fie fără celebrități, asta înseamnă că orice doamnă și dominșoară care își dorește să strălucească și să fie în lumina reflectoarelor, trebuie să vină să ne cunoască și să se bucure de experiența asta absolut fabuloasă pe care o dă acest show fenomen.(…) Pot să spun așa din casă că deja sunt înscrise 700 de persoane. Castingul încă este deschis. Este al 8-lea sezon și vine cu o energie foarte, foarte bună și mi se pare că este un fel de reîntoarcere la rădăcini.

În ultimele sezoane au fost cu celebrități, acum ne întoarcem la început și ne place enorm. Sunt atât de multe femei superbe în țara asta cu un potențial fantastic chiar dacă nu sunt pasionate de modă.

Moda asta se învață pentru că nici eu nu eram strălucită în modă. Îmi plăcea să mă îmbrac și să-mi cumpăr haine, dar nu știam mare lucru. Am învățat în timp ce am stat și i-am ascultat pe jurați în fiecare ediție. Am învățat foarte multe lucruri, iar acum îmi este foarte ușor când merg la cumpărături și îmi aleg ce mi se potrivește.”, a spus Ilinca Vandici, la Radio Impuls.