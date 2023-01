Cum arăta Ilinca Vandici la începutul carierei în televiziune. Vedetei nu i-a fost uşor în primii ani. Foto

Ilinca Vandici este una din cele mai iubite prezentatoare de TV. Aceasta a apărut pe micile ecrane cu o imagine diferită față de cea pe care o are acum. Moderatoarea era blondă, alegea un machiaj exagerat și purta fel și fel de accesorii potrivite vremurilor. Vedeta a mărturisit recent cum a fost începutul ei în televiziune și cât de grei au fost primii pași în carieră. ,,Am plecat de acasă de tânără. Am început să muncesc de la 18 ani”, a subliniat aceasta.

Ilinca Vandici la începutul carierei în televiziune: ,,Strângeam bani o lună”

Ilinca Vandici este una dintre cele mai cunoscute și de succes prezentatoare de la noi. Aceasta a iubit mereu micul ecran și și-a dorit să ajungă în fața oamenilor încă din copilărie.

Cu toate astea, drumul până în punctul în care a ajuns nu a fost unul ușor. Printre obstacolele apărute în cale au fost și cele financiare care s-au transformat în adevărate lecții de la viață.

Șatena a mărturisit că în timpul debutului în televiziune abia își permitea să își plătească o chirie. În timpul acesta, încerca să economisească și din salariul mic pe care îl avea pentru că nu voia să apeleze la părinți.

De asemenea, Ilinca era obligată și de context să aibă grijă de imaginea sa și să apară impecabil în fața publicului. Deși i-a fost greu, a recunoscut faptul că niciodată nu a cerut bani împrumut de la apropiați, ci a încercat mereu să fie mai calculată și să își poată permite ce își dorește.