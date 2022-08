Schimbare anunțată în emisiunea Visuri la cheie. Cine va fi înlocuită de sora geamănă, fanii vor fi uimiți

Schimbare în emisiunea Visuri la cheie. Laura Boghiu a decis să încheie colaborarea cu echipa de la postul de televiziune PRO TV. Mult îndrăgita arhitectă a decis să-i predea ștafeta surorii sale gemene, care cu diverse ocazii a ajutat-o sau a înlocuit-o pe aceasta în intervențiile sale televizate. Ce părere are Oana Boghiu despre noul proiect de televiziune. Care a fost reacția părinților celor două vedete.

Schimbare importantă în emisiunea Visuri la cheie. Laura Boghiu va fi înlocuită de sora sa geamănă, care de profesie este tot arhitect. Oana Boghiu, fiindcă despre ea este vorba, nu este deloc străină de micile ecrane. În trecut, ea și-a mai ajutat sora în diverse intervenții, când aceasta a lipsit din emisiune sau a avut nevoie de un sprijin în plus.

Familiarizată deja cu emisiunea de la PRO TV, Oana Boghiu recunoaște că i-au plăcut experiențele din spatele camerelor de filmat. Arhitecta a confirmat că, într-adevăr, va continua să lucreze cu normă întreagă în noul proiect de televiziune.

„Într-adevăr, Laura mi-a predat ștafeta după 3 sezoane. Am fost de câteva ori cu ea la filmări pe post de invitat sau ajutor. Mi-a plăcut experiența pe care am avut-o alături de ea și de restul echipei. Când Laura s-a decis să încheie colaborarea, m-a întrebat dacă aș vrea să continui eu. Și, de ce nu? Îmi place ceea ce fac și cel mai mult mă bucură faptul că pot ajuta familii în acest sens”, a mărturisit Oana Boghiu despre noul proiect de televiziune, într-o intervenție pentru EGO.ro .

Arhitecta a spus că părinții săi s-au bucurat foarte mult când li s-a adus la cunoștință că, începând din toamna anului 2022, va apărea pe micile ecrane. Mai ales în circumstanțele în care a fost educată să împartă totul împreună cu sora sa geamănă, Laura Boghiul.

Arhitecta a menționat că, încă de când erau copile, ea și sora ei au petrecut mereu timpul împreună. Probabil acesta a fost și motivul pentru care, în cele din urmă, au urmat aceeași carieră. Nu au știut de la bun început ce presupune, de fapt, meseria pe care au decis să o practice. Însă, treptat, au învățat să o iubească.

„Amândurora, de mici, ne-a plăcut să desenăm și învățarea logică, rațională. Am ales arhitectura fără să înțelegem exact în ce constă, dar treptat am ajuns să iubit ceea ce învățam și ceea ce făceam. Nu avem arhitecți în familie, noi am fi primele.